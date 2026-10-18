Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Fenerbahçe, sahasında Aliağa Petkim Spor'u konuk etti.

Orhun Ene yönetimindeki İzmir temsilcisi, ilk çeyrekten itibaren üstünlük kurduğu mücadelede sarı-lacivertlileri 82-77 mağlup ederek önemli bir deplasman galibiyetine imza attı.

Bu sonuçla Fenerbahçe, ligde ikinci mağlubiyetini alırken Aliağa Petkim Spor da ikinci galibiyetine ulaştı.

Fenerbahçe evinde Aliağa Petkim Spor’a 82-77 mağlup oldu - Resim : 1

PETKİM SPOR İLK ÇEYREKTE FARKI AÇTI

Karşılaşmaya etkili başlayan Aliağa Petkim Spor, ilk çeyrekte Fenerbahçe'ye karşı 24-12'lik üstünlük kurdu.

İkinci periyotta toparlanan sarı-lacivertliler, bu bölümü 21-15 önde tamamlasa da soyunma odasına 39-33 geride girdi.

Üçüncü çeyrekte de skor üstünlüğünü koruyan konuk ekip, son periyoda 58-51 önde girmeyi başardı.

Fenerbahçe, son çeyrekte 26 sayı üreterek farkı kapatmaya çalıştı. Ancak Aliağa Petkim Spor, rakibinin geri dönüşüne izin vermedi ve mücadeleyi 82-77 kazandı.

Fenerbahçe evinde Aliağa Petkim Spor’a 82-77 mağlup oldu - Resim : 2

FENERBAHÇE'DE HORTON-TUCKER'IN 17 SAYISI YETMEDİ

Fenerbahçe'de Talen Horton-Tucker, 17 sayı, 3 ribaund ve 3 asistle takımının en skorer oyuncusu oldu.

Nicolo Melli ise 13 sayı, 10 ribaund ve 3 asistle double-double yapmasına rağmen mağlubiyeti önleyemedi.

Sarı-lacivertlilerde Wade Baldwin 10 sayı, Chris Silva, Ignas Sargiunas ve Melih Mahmutoğlu ise 9'ar sayıyla mücadele etti.

Fenerbahçe evinde Aliağa Petkim Spor’a 82-77 mağlup oldu - Resim : 3

PETKİM SPOR'DA KHYRI THOMAS ÖNE ÇIKTI

Aliağa Petkim Spor'da Khyri Thomas, 17 sayı, 4 ribaund ve 2 asistle takımının en skorer oyuncusu oldu.

Keandre Cook 13 sayı üretirken Chris Horton 8 sayı, 6 ribaund ve 4 asistle galibiyete katkı verdi. Jarrod Uthoff ise 7 sayı ve 9 ribaund ile mücadele etti.

Fenerbahçe evinde Aliağa Petkim Spor’a 82-77 mağlup oldu - Resim : 4

FENERBAHÇE ÜST ÜSTE ZORLU DEPLASMANLARA ÇIKACAK

Dördüncü hafta itibarıyla Fenerbahçe, 2 galibiyet ve 2 mağlubiyetle ligde 8. sırasında yer aldı. Sarı Lacivertliler EuroLeague'in 7. haftasında Olimpiakos ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Ardından ise ligde Karşıkaya'ya konuk olacak.