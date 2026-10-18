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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Fenerbahçe, sahasında Aliağa Petkim Spor'u konuk etti.

Orhun Ene yönetimindeki İzmir temsilcisi, ilk çeyrekten itibaren üstünlük kurduğu mücadelede sarı-lacivertlileri 82-77 mağlup ederek önemli bir deplasman galibiyetine imza attı.

Bu sonuçla Fenerbahçe, ligde ikinci mağlubiyetini alırken Aliağa Petkim Spor da ikinci galibiyetine ulaştı.

PETKİM SPOR İLK ÇEYREKTE FARKI AÇTI

Karşılaşmaya etkili başlayan Aliağa Petkim Spor, ilk çeyrekte Fenerbahçe'ye karşı 24-12'lik üstünlük kurdu.

İkinci periyotta toparlanan sarı-lacivertliler, bu bölümü 21-15 önde tamamlasa da soyunma odasına 39-33 geride girdi.

Üçüncü çeyrekte de skor üstünlüğünü koruyan konuk ekip, son periyoda 58-51 önde girmeyi başardı.

Fenerbahçe, son çeyrekte 26 sayı üreterek farkı kapatmaya çalıştı. Ancak Aliağa Petkim Spor, rakibinin geri dönüşüne izin vermedi ve mücadeleyi 82-77 kazandı.

FENERBAHÇE'DE HORTON-TUCKER'IN 17 SAYISI YETMEDİ

Fenerbahçe'de Talen Horton-Tucker, 17 sayı, 3 ribaund ve 3 asistle takımının en skorer oyuncusu oldu.

Nicolo Melli ise 13 sayı, 10 ribaund ve 3 asistle double-double yapmasına rağmen mağlubiyeti önleyemedi.

Sarı-lacivertlilerde Wade Baldwin 10 sayı, Chris Silva, Ignas Sargiunas ve Melih Mahmutoğlu ise 9'ar sayıyla mücadele etti.

PETKİM SPOR'DA KHYRI THOMAS ÖNE ÇIKTI

Aliağa Petkim Spor'da Khyri Thomas, 17 sayı, 4 ribaund ve 2 asistle takımının en skorer oyuncusu oldu.

Keandre Cook 13 sayı üretirken Chris Horton 8 sayı, 6 ribaund ve 4 asistle galibiyete katkı verdi. Jarrod Uthoff ise 7 sayı ve 9 ribaund ile mücadele etti.

FENERBAHÇE ÜST ÜSTE ZORLU DEPLASMANLARA ÇIKACAK

Dördüncü hafta itibarıyla Fenerbahçe, 2 galibiyet ve 2 mağlubiyetle ligde 8. sırasında yer aldı. Sarı Lacivertliler EuroLeague'in 7. haftasında Olimpiakos ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Ardından ise ligde Karşıkaya'ya konuk olacak.