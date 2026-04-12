Sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde yapılan antrenman, salonda gerçekleştirilen core çalışmasıyla başladı.
Kayserispor karşılaşmasında 60 dakika ve üzerinde süre alan futbolcular yenilenme çalışması yaparken, diğer oyuncular sahada ısınma, hız ve koordinasyon ağırlıklı çalışmalar gerçekleştirdi.
Pas organizasyonlarıyla süren idman, bireysel çalışmalarla sona erdi.
Sakatlığını geride bırakan Edson Alvarez’in bireysel program dahilinde çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.
Fenerbahçe’nin yarını izinli geçireceği ve hazırlıklarına 14 Nisan Salı günü devam edeceği ifade edildi.