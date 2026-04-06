Trendyol Süper Lig’de oynanan derbi maçında Beşiktaş deplasmanda Fenerbahçe’ye 1-0 yenildi. Maçla ilgili performanslara değinmek mümkün, fakat asıl gündem maçın önüne geçen tartışmalı penaltı oldu.



Rachica Daha Mı Kötü Oynardı?

Öncelikle Beşiktaş’ta kaleci Ersin’in performansını takdir etmek gerekir; kurtarışlarıyla takımını ayakta tuttu. Murillo’ya geçmiş olsun dileklerimizi iletmek de şart. Ancak oyuna giren Gökhan’a ve teknik direktör Sergen Yalçın’ın bu tercihine katılmak zor. Rashica sağ bekte daha mı kötü oynardı? Bu sorunun yanıtı tartışmaya kapalı.



Yasin Kol Maçın Önüne Geçti

Performans değerlendirmeleri, Yasin Kol gerçeğinin gölgesinde kaldı. Hakem pozisyonu 40 metre arkadan görüp penaltıyı verdi; fakat VAR hiçbir müdahalede bulunmadı. Uzatma dakikalarında Dorgeles Nene’nin Agbadou ile girdiği mücadelede ilk temasın topa olduğu ve pozisyonun ceza sahası dışında gerçekleştiği açık. Buna rağmen penaltı verilmesi, art niyetten başka bir şey değil gibi duruyor.

Mantıkla Bağdaşmayan Penaltı

Bu pozisyona penaltı demek ya da diyebilmek, futboldan anlamamanın göstergesinden başka bir şey değildir. Faul olsa dahi yapılan müdahalenin ceza sahası dışında olduğu aşikar. Bunu bu kadar üstelemenin mantığını anlamak mümkün değil.



Türk Futboluna Zarar Veren Kararlar

Lig yarışını canlı tutmak adına böyle bir karar mı? Ciddi manada anlam veremediğim bir olay. Bu pozisyon, tartışmalı kararların Türk futboluna ne kadar zarar verdiğinin çarpıcı bir örneği oldu.