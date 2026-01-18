Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 16'ıncı haftasında Fenerbahçe Beko TOFAŞ'ı ağırladı.

TOFAŞ MAÇA ETKİLİ BAŞLADI

Maça etkili başlayan konuk ekip ilk çeyreği 23-19 önde kapatsa da Fenerbahçe ikinci çeyrekten itibaren sazı eline alarak devreye 45-38'lik üstünlükle girdi.

FENERBAHÇE İKİNCİ ÇEYREKTE SAZI ELİNE ALDI

İkinci yarıda da oyun kontrolünü elinde tutan Sarı Lacivertliler sahadan 90-82 galip ayrılarak galibiyet serisini 4 maça çıkardı.

TUCKER SAHANIN EN İYİSİ OLDU

Maçta Fenerbahçe'de Talen Horton Tucker 15 sayı, 8 asistle iki istatistikte de sahanın en iyisi oldu.

TOFAŞ'ta Jordan Mailk Floyd'un 14 sayılık katkısı mağlubiyeti engelleyemedi.

Fenerbahçe haftaya Aliağa Petkimspor'a konuk olacak. TOFAŞ ise Galatasaray'ı ağırlayacak.