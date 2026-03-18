EuroLeague’in erteleme karşılaşmasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Olympiakos’a 104-87 mağlup oldu.

İLK YARIDA DENGEDE GİDEN MAÇ İKİNCİ YARIDA KOPTU

Karşılaşmaya etkili başlayan Fenerbahçe Beko, ilk periyodu 29-23 önde kapattı. Ancak ikinci çeyrekten itibaren Olympiakos ritmini buldu ve soyunma odasına 48-46 önde girdi.

Üçüncü çeyrekle birlikte oyunun kontrolünü tamamen eline alan Yunan ekibi, son periyoda 74-67 üstün girdi. Final periyodunda ise farkı açarak maçı 17 sayı farkla kazandı.

FOURNIER DURDURULAMADI

Olympiakos’ta Evan Fournier 36 sayıyla maçın yıldızı oldu. Sasha Vezenkov 24 sayıyla ona eşlik ederken Thomas Walkup da 10 asistle oyunu yönlendirdi.

Fenerbahçe Beko’da ise Talen Horton-Tucker 30 sayıyla direnen isim oldu. Wade Baldwin 16 sayı ve 8 asistle katkı verse de mağlubiyeti önleyemedi.

TOP KAYIPLARI VE SAVUNMA PROBLEMİ ÖNE ÇIKTI

Sarı-lacivertli ekipte özellikle top kayıpları (16) ve savunmada yaşanan aksaklıklar dikkat çekti. Olympiakos’un boyalı alandaki etkinliği ve yüksek yüzdeyle bitirdiği hücumlar, farkın açılmasında belirleyici oldu.

ZİRVE YARIŞINDA KRİTİK SONUÇ

Bu sonuçla Fenerbahçe Beko 22 galibiyette kalırken Olympiakos 21. galibiyetine ulaştı ve zirve yarışında farkı kapattı.

Fenerbahçe Beko için bu mağlubiyet, hem liderlik yarışı hem de play-off sıralaması açısından önemli bir uyarı niteliği taşıdı.