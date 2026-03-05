Fenerbahçe'de 'Olağanüstü Seçimli Genel Kurul' kararının alınmasının ardından gözler başkan adaylarına çevrildi.

Kulislerde Aziz Yıldırım, Ali Koç, Barış Göktürk gibi birçok isim konuşulurken Hakan Safi'nin adaylığına dair ünlü yorumcu Serdar Ali Çelikler'den dikkat çeken bir iddia geldi.

'HAKAN SAFİ YÜZDE 100 ADAY'

NEO Spor Youtube kanalına konuşan Serdar Ali Çelikler, "Hakan Safi yüzde 100 aday. Bugün günlerden 4 Mart Çarşamba. Şu an itibarıyla Ali Koç kesinlikle aday değil, Aziz Yıldırım kesinlikle aday değil. Dün konuştum Aziz Yıldırım cephesiyle. Mehmet Ali Aydınlar bugün itibariyle itibarıyla aday değil. Barış Göktürk aday değil. Bunların hepsinin 2027'de olacağını düşünüyorum. 2027'de bu ismi geçenlerin tamamı aday olacaktır." dedi.

'DUYDUĞUM VAAT DOĞRUYSA ZATEN SEÇİLİR'

Hakan Safi'nin seçim çalışmalarına başladığını ifade eden Çelikler, "Hakan Safi de sosyal medya ekibi kurmaya başlamış. Bu sosyal medya işini bırakın arkadaşlar. Kişinin aynası iştir lafa bakılmaz. Bunun size de bir faydası, hayatta da bir karşılığı yok inanın bana. Hakan Safi ile ilgili duyduğum vaat doğruysa bunu şimdi bugün söylemeyeceğim. Çünkü teyit etmedim. PR yapıyormuş gibi olmayayım. Öyle bir vaatte gelirse zaten seçilir." ifadelerini kullandı.