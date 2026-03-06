Yeniçağ Gazetesi
06 Mart 2026 Cuma
İstanbul 10°
Anasayfa Gündem 1 milyon TL'nin aylık faizi güncellendi: İşte banka banka oranlar

1 milyon TL'nin aylık faizi güncellendi: İşte banka banka oranlar

TÜİK'in enflasyon verilerini açıklamasının ardından parasını banka mevduatına yatıran yurttaşlar, 32 günlük faiz getirilerini merak ediyor. Peki 1 milton TL'nin 32 günlük faizi ne kadar? İşte banka banka oranlar...

Baran Yalçın Derleyen: Baran Yalçın
Haberi Paylaş
ODEA

ODEA

Faiz Oranı:%43,25

Net Kazanç: 25.484,26 TL

Vade Sonu Tutar: 1.025.484,26 TL

1 7
Denizbank

Denizbank

Faiz Oranı: %40,25

Net Kazanç: 29.112,33 TL

Vade Sonu Tutar: 1.029.112,33 TL

2 7
QNB

QNB

Faiz Oranı: %40,25

Net Kazanç: 29.112,33 TL

Vade Sonu Tutar: 1.029.112,33 TL

3 7
ING

ING

Faiz Oranı: %40

Net Kazanç: 29.340,63 TL

Vade Sonu Tutar: 1.029.340,63 TL

4 7
Garanti BBVA

Garanti BBVA

Faiz Oranı: %39

Net Kazanç: 28.208,22 TL

Vade Sonu Tutar: 1.028.208,22 TL

5 7
Türkiye İş Bankası

Türkiye İş Bankası

Faiz Oranı: %37,5

Net Kazanç: 27.123,29 TL

Vade Sonu Tutar: 1.027.123,29 TL

6 7
Halkbank

Halkbank

Faiz Oranı: %35

Net Kazanç: 25.315,07 TL

Vade Sonu Tutar: 1.025.315,07 TL

7 7
