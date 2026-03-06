1 milyon TL'nin aylık faizi güncellendi: İşte banka banka oranlar

ODEA
Faiz Oranı:%43,25
Net Kazanç: 25.484,26 TL
Vade Sonu Tutar: 1.025.484,26 TL
Denizbank
Faiz Oranı: %40,25
Net Kazanç: 29.112,33 TL
Vade Sonu Tutar: 1.029.112,33 TL
QNB
Faiz Oranı: %40,25
Net Kazanç: 29.112,33 TL
Vade Sonu Tutar: 1.029.112,33 TL
ING
Faiz Oranı: %40
Net Kazanç: 29.340,63 TL
Vade Sonu Tutar: 1.029.340,63 TL
Garanti BBVA
Faiz Oranı: %39
Net Kazanç: 28.208,22 TL
Vade Sonu Tutar: 1.028.208,22 TL
Türkiye İş Bankası
Faiz Oranı: %37,5
Net Kazanç: 27.123,29 TL
Vade Sonu Tutar: 1.027.123,29 TL
Halkbank
Faiz Oranı: %35
Net Kazanç: 25.315,07 TL
Vade Sonu Tutar: 1.025.315,07 TL