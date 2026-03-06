Yeniçağ Gazetesi
Vizesiz gidiliyor, gören bir daha vazgeçemiyor: Balkanlar’ın saklı cenneti

Tarihi dokusu, turkuaz rengi gölü ve büyüleyici manzaralarıyla Ohri, Balkanlar’ın en dikkat çeken tatil noktalarından biri haline geldi. Türk vatandaşlarının vizesiz gidebildiği şehir, doğası ve huzurlu atmosferiyle ziyaretçilerini kendine hayran bırakıyor.

Balkanlar’ın saklı cenneti
Kuzey Makedonya’da yer alan Ohri, doğal güzellikleri ve tarihi atmosferiyle son yıllarda Balkanlar’ın en çok ilgi gören şehirlerinden biri haline geldi

UNESCO listesinde yer alıyor
Tarihi dokusuyla dikkat çeken şehir, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alıyor. Yüzyıllardır ayakta duran yapıları ve geleneksel mimarisi, şehre benzersiz bir karakter kazandırıyor.

Avrupa’nın en eski göllerinden biri
Ohri Gölü, Avrupa’nın en eski ve en berrak göllerinden biri olarak kabul ediliyor. Turkuaz renkli suyu ve etkileyici manzarasıyla ziyaretçilere kartpostalları aratmayan görüntüler sunuyor.

Şehrin en ikonik noktası
Göl kıyısında yükselen Aziz Yuhanna Kaneo Kilisesi, Ohri’nin en bilinen simgelerinden biri. Özellikle gün batımında ortaya çıkan manzara turistlerin en çok fotoğraf çektiği noktalar arasında yer alıyor.

Tarih ve doğa iç içe
Dar taş sokaklar, tarihi kiliseler ve göl manzarası Ohri’de geçmiş ile doğayı bir araya getiriyor. Bu atmosfer şehri Balkanlar’daki en özel destinasyonlardan biri haline getiriyor.

Türk vatandaşlarına vizesiz
Ohri’nin en önemli avantajlarından biri de Türk vatandaşlarının vizesiz seyahat edebilmesi. Bu durum kısa süreli tatiller için şehri cazip bir seçenek haline getiriyor.

Türkiye’den turist akını
Son yıllarda Türkiye’den Ohri’ye giden turist sayısında ciddi bir artış yaşanıyor. Kolay ulaşım ve uygun fiyatlar bu ilgiyi daha da artırıyor.

Doğa ve keşif rotaları
Şehirde gölde yüzme, tekne turları, doğa yürüyüşleri ve tarihi mekanları keşfetme gibi birçok aktivite yapılabiliyor.

Uygun fiyatlı tatil alternatifi
Ohri, Avrupa’daki pahalı turistik şehirlerle kıyaslandığında çok daha uygun fiyatlı konaklama ve yeme-içme seçenekleri sunuyor.

Romantik atmosferiyle dikkat çekiyor

Göl kıyısındaki yürüyüş yolları, gün batımı manzaraları ve sakin atmosferiyle Ohri, özellikle çiftlerin tercih ettiği romantik şehirlerden biri olarak gösteriliyor.

