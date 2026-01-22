Fenerbahçe yönetimi, terör örgütü YPG/SDG yandaşlarının Türk bayrağına yönelik saldırısına tepki olarak Chobani Stadyumu tribünlerini Türk bayraklarıyla donattı. Maç günü tribünlerde yer alan her bir koltuğa Türk bayrağı konuldu.
TRİBÜNLERDE KIRMIZI-BEYAZ ATMOSFER
Bu akşam Chobani Stadyumu’nun tamamen dolması bekleniyor. Yaklaşık 50 binin üzerinde taraftarın tribünlerde kırmızı-beyaz bayraklarla yer alarak karşılaşma boyunca etkileyici bir atmosfer oluşturacak.
AVRUPA SAHNESİNDE GÜÇLÜ MESAJ
Fenerbahçe taraftarının Aston Villa karşılaşması öncesinde ve sırasında tribünlerden vereceği mesaj, Avrupa kamuoyunda da yankı uyandıracak.