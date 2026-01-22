Fenerbahçe yönetimi, terör örgütü YPG/SDG yandaşlarının Türk bayrağına yönelik saldırısına tepki olarak Chobani Stadyumu tribünlerini Türk bayraklarıyla donattı. Maç günü tribünlerde yer alan her bir koltuğa Türk bayrağı konuldu.

Fenerbahçe Aston Villa maçında tribünleri Türk bayraklarıyla donattı - Resim : 1

TRİBÜNLERDE KIRMIZI-BEYAZ ATMOSFER

Bu akşam Chobani Stadyumu’nun tamamen dolması bekleniyor. Yaklaşık 50 binin üzerinde taraftarın tribünlerde kırmızı-beyaz bayraklarla yer alarak karşılaşma boyunca etkileyici bir atmosfer oluşturacak.

Fenerbahçe Aston Villa maçında tribünleri Türk bayraklarıyla donattı - Resim : 2

AVRUPA SAHNESİNDE GÜÇLÜ MESAJ

Fenerbahçe taraftarının Aston Villa karşılaşması öncesinde ve sırasında tribünlerden vereceği mesaj, Avrupa kamuoyunda da yankı uyandıracak.