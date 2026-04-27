Küresel piyasalarda Orta Doğu’daki gelişmelerin gölgesinde gözler Federal Reserve (Fed) faiz kararına çevrilirken, uzmanlar Bankanın bu yıl içinde faiz indirimlerine devam edeceğini öngörüyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalara göre Fed’in bu hafta politika faizini yüzde 3,50-3,75 aralığında sabit tutmasına kesin gözüyle bakılıyor. Ancak artan enerji maliyetlerinin enflasyon üzerindeki baskıyı artırması, faiz indirim beklentilerinin zamanlamasına ilişkin belirsizlik yaratıyor.

UZMANLAR YILIN İKİNCİ YARISINA İŞARET EDİYOR

Rabobank Kıdemli ABD Stratejisti Philip Marey, Fed’in faizleri sabit bırakmasının beklendiğini belirterek, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Stephen Miran’ın karara muhalif oy kullanabileceğini ifade etti.

Marey, Fed Başkanı Jerome Powell’ın basın toplantısında ekonomik verilerin ve İran ile yaşanan gerilimin para politikası üzerindeki etkilerine ilişkin değerlendirmelerde bulunabileceğini kaydetti.

Marey, “Eylül ve aralık aylarında olmak üzere bu yıl içinde iki faiz indirimi bekliyoruz” dedi.

YENİ FED BAŞKANI SÜRECİ DE ETKİLİ OLABİLİR

ABD Başkanı Donald Trump’ın Fed başkanlığı için aday gösterdiği Kevin Warsh’un göreve gelmesi halinde para politikasında daha fazla indirim yönünde baskı oluşturabileceği ifade ediliyor.

Marey, Warsh’un etkisinin ekonomik verilerin seyrine bağlı olacağını vurgularken, atama sürecinin gecikmesi halinde Powell’ın geçici olarak görevine devam edebileceğini belirtti.

ENERJİ FİYATLARI VE İSTİHDAM DENGESİ KRİTİK

Marey, yükselen enerji fiyatlarının enflasyonu artırırken, Hürmüz Boğazı kaynaklı tedarik risklerinin küresel büyüme ve istihdam üzerinde baskı yaratabileceğini ifade etti.

“Yüksek enflasyon ‘şahin’leri, zayıf istihdam ise ‘güvercin’leri destekliyor” değerlendirmesinde bulundu.

ÜÇ FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİSİ

Pantheon Macroeconomics Kıdemli ABD Ekonomisti Oliver Allen ise Fed’in temkinli duruşunu sürdüreceğini belirtti.

Allen, “Fed’in eylül ayından itibaren üç ardışık toplantıda faizleri 25 baz puan düşüreceğini öngörüyoruz” dedi.

Fed’in, enerji şokunun ekonomi üzerindeki etkilerini daha net görmek için beklemede kalacağını ifade eden Allen, faiz indirimlerinin yılın ikinci yarısında verilere bağlı olarak şekilleneceğini vurguladı.

Uzmanlar, Fed’in önümüzdeki dönemde atacağı adımların, hem enflasyon hem de iş gücü piyasasındaki gelişmelere bağlı olarak netleşeceğini belirtiyor.