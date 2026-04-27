Sekiz yıllık çalkantılı bir dönemin ardından 15 Mayıs'ta görev süresi resmen dolacak olan ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell, bu hafta kariyerinin son planlı Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısına başkanlık etmeye hazırlanıyor.

Powell’ın 2018 yılında devraldığı bu görev, küresel salgınlardan jeopolitik krizlere kadar modern ekonomi tarihinin en zorlu sınavlarıyla şekillendi. Hukuk kökenli bir isim olarak Fed’in başına geçen Powell, hem Cumhuriyetçi hem de Demokrat yönetimler altında görev yaparak siyasi partiler üstü bir figür olmaya çalışsa da, son dönemde özellikle Donald Trump yönetimiyle yaşanan sert gerilimler veda sürecini karmaşık bir hale getirdi.

POWELL'IN KARNESİ

Powell'ın sekiz yıllık karnesine bakıldığında, 2020 yılında patlak veren Kovid-19 salgını en kritik dönemeç olarak öne çıkıyor. Ekonominin durma noktasına geldiği o günlerde faizleri sıfıra indirip piyasaya trilyonlarca dolarlık likidite sağlayan Powell, daha sonra enflasyondaki yükselişi "geçici" olarak nitelendirmesi nedeniyle yoğun eleştirilere maruz kaldı.

Haziran 2022'de enflasyonun yüzde 9 ile son 41 yılın zirvesine ulaşması, Fed’i agresif bir faiz artırım döngüsüne zorladı. Bu süreçte Rusya-Ukrayna Savaşı ve ardından gelen Orta Doğu çatışmaları gibi dışsal şoklar, Powell yönetimindeki bankanın para politikasını sürekli bir kriz yönetimi modunda tutmasına neden oldu.

Göreve başladığı 2018 yılına kıyasla bugün çok daha volatil bir ekonomik tabloyla karşı karşıya olan Powell, koltuğunu devretmeye hazırlanırken yerini alacak Kevin Warsh’un onay süreci ise Washington’daki siyasi çekişmelere takılmış durumda.

Fed binalarındaki tadilat maliyetleri üzerinden Powell’a yönelik başlatılan soruşturmaların bir kısmı Adalet Bakanlığı tarafından kapatılsa da, Senato'daki siyasi kördüğüm henüz tam anlamıyla çözülmedi. Bu durum, 15 Mayıs’tan sonra halefi resmen atanana kadar Powell’ın "geçici başkan" sıfatıyla görevine devam etmesi ihtimalini güçlendiriyor.

Trump’ın görevden alma tehditlerine rağmen Powell, yasalar çerçevesinde kurumun bağımsızlığını ve sürekliliğini savunmaya devam ederek 28-29 Nisan toplantısında son mesajlarını vermeye hazırlanıyor.