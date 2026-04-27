Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, haftanın ilk işlem gününe yüzde 0,26 artışla 14.446,29 puandan başladı.

Cuma günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks, günü yüzde 0,51 değer kazancıyla 14.409,07 puandan tamamlamıştı. Yeni haftada açılışta endeks, önceki kapanışa göre 37,22 puan yükseldi.

Sektör endeksleri incelendiğinde bankacılık endeksi yüzde 0,05, holding endeksi ise yüzde 0,30 artış kaydetti. En fazla kazandıran sektör yüzde 0,68 ile metal ana sanayi olurken, en çok kaybettiren sektör yüzde 0,84 ile gıda içecek oldu.

Küresel piyasalarda ise ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’la müzakereleri askıya aldığını açıklamasına rağmen, Tahran yönetiminden gelen uzlaşmacı mesajlar risk iştahını destekledi.

Hafta sonu Trump, İran’la görüşmeler için İslamabad’a gitmeye hazırlanan ABD heyetinin uçuşunu iptal ettiğini duyurdu. Heyette Steve Witkoff ve Jared Kushner da yer alıyordu.

ABD basınında yer alan haberlere göre İran, müzakerelerde ilerleme sağlamak için Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılmasını ve çatışmaların sona erdirilmesini önerdi. Nükleer müzakerelerin ise daha sonraki aşamaya bırakılması gündemde.

Bu gelişmeler küresel risk iştahında toparlanmaya katkı sağlarken, yatırımcıların odağı bu hafta açıklanacak Federal Reserve (Fed) faiz kararına çevrildi.

Analistler, yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD’de açıklanacak Dallas Fed imalat sanayi endeksinin takip edileceğini belirtti. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.500 ve 14.600 seviyeleri direnç, 14.300 ve 14.200 seviyeleri ise destek konumunda bulunuyor.