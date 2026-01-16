UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında FCSB ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe'nin deplasman bilet fiyatları açıklandı.
Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde
Fenerbahçemizin UEFA Avrupa Ligi 8. haftasında, 29 Ocak Perşembe günü National Arena’da FCSB ile oynayacağı maçın misafir tribünü biletleri satışa çıktı.
Satışlar https://www.bilete-fcsb.ro/main/produs/114?guest=FNGE#pas1 linki üzerinden yapılacaktır.
Kişi başı bilet limiti 5'tir
Biletler online satılacak ve PDF formatında olacaktır.
Uygulanacak bilet fiyatları aşağıdaki gibidir:
KUZEY KALE ARKASI ALT KAT 60 ROMEN LEYİ
KUZEY KALE ARKASI ORTA KAT 50 ROMEN LEYİ
KUZEY KALE ARKASI ÜST KAT 40 ROMEN LEYİ