UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında FCSB ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe'nin deplasman bilet fiyatları açıklandı.

FCSB - Fenerbahçe maçının bilet fiyatları belli oldu - Resim : 1

Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde

Fenerbahçemizin UEFA Avrupa Ligi 8. haftasında, 29 Ocak Perşembe günü National Arena’da FCSB ile oynayacağı maçın misafir tribünü biletleri satışa çıktı.

Satışlar https://www.bilete-fcsb.ro/main/produs/114?guest=FNGE#pas1 linki üzerinden yapılacaktır.

Kişi başı bilet limiti 5'tir

Biletler online satılacak ve PDF formatında olacaktır.

Uygulanacak bilet fiyatları aşağıdaki gibidir:

KUZEY KALE ARKASI ALT KAT 60 ROMEN LEYİ
KUZEY KALE ARKASI ORTA KAT 50 ROMEN LEYİ
KUZEY KALE ARKASI ÜST KAT 40 ROMEN LEYİ

