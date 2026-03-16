

Ordu / Ali Yazan / Yeniçağ

Ordu'nun Fatsa ilçesinde tarımsal üretimi tehdit eden Kahverengi Kokarca zararlısına karşı başlatılan kışlak mücadelesi aralıksız devam ediyor. Çalışmalar, Fatsa Kaymakamlığı koordinasyonunda; Fatsa Belediyesi, Fatsa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Fatsa Ziraat Odası iş birliğiyle yürütülüyor.

İlçe genelinde sürdürülen çalışmalar kapsamında ekipler, zararlının kış aylarında saklandığı depo, ahır, metruk binalar ve kırsal alanlarda yoğun denetim gerçekleştiriyor. Belirlenen alanlarda ilaçlama ve temizlik çalışmaları yapılırken, zararlının ilkbaharda çoğalarak tarımsal üretime zarar vermesinin önüne geçilmesi hedefleniyor.

Çalışmaları yakından takip eden Avni Kula da zaman zaman sahaya çıkarak yürütülen mücadeleyi yerinde inceliyor. İncelemelerde Kaymakam Kula’ya, Vedat Aydoğan, Ebru Biçim ve Haydar Gürsu eşlik ediyor. Mahalle mahalle gerçekleştirilen incelemelerde ekiplerden bilgi alınırken vatandaşlara da zararlı ile mücadele konusunda bilgilendirme yapılıyor.

Kaymakam Avni Kula, kahverengi kokarcanın özellikle Karadeniz Bölgesi’nde tarımsal üretim için ciddi bir tehdit oluşturduğunu belirterek, “İlçemizde tarımsal üretimin korunması için tüm kurumlarımızla koordineli şekilde çalışmalar yürütüyoruz. Kahverengi kokarca zararlısına karşı en etkili yöntemlerden biri kışlak mücadelesidir. Amacımız zararlının popülasyonunu daha bahar ayları gelmeden kontrol altına almak. Üreticilerimizin emeğini korumak için bu mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceğiz.” dedi.

Kaymakam Kula ayrıca vatandaşların da mücadeleye destek vermesinin önemine dikkat çekerek, kullanılmayan yapıların kontrol edilmesi ve görülen zararlıların ilgili kurumlara bildirilmesi çağrısında bulundu.

Yetkililer, ilçede yürütülen kışlak mücadelesinin önümüzdeki günlerde farklı mahallelerde de devam edeceğini belirtirken, özellikle bölgenin en önemli tarım ürünlerinden biri olan Fındık başta olmak üzere ürünlerin korunmasının hedeflendiğini ifade etti.