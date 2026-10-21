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Kaynak: Haber Merkezi

Fon soruşturmasında adı geçen ve AK Parti Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa eden Fatma Betül Sayan Kaya, gazeteci Nagehan Alçı'ya açıklamalarda bulundu. Kaya, soruşturmaya konu olan para ve Yusuf Ulutaş ile bağlantılı olduğu yönündeki iddialara yanıt verdi.

“BEN YALNIZCA ANA PARAMI ALDIM”

Süreçle ilgili bilgi kirliliği olduğunu söyleyen Kaya, ana parası dışındaki tutarın tamamını iade ettiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Çok fazla bilgi kirliliği var. Ana param hariç geri kalan 2 milyar lirayı aşkın tutarın tamamını iade ettim. Ben yalnızca ana paramı aldım, geri kalanını olduğu gibi iade ettim.”



“YUSUF ULUTAŞ İLE BİR İLGİM YOK”

Kaya, rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanan Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Ulutaş ile bağlantılı olduğu yönündeki iddiaları da reddetti.

“Benimle hiçbir ilgisi yok. Benim dönemimde herhangi bir referansım olmadı. Benden sonra bakanlığa girdiyse bununla ilgili de bilgim yok.”