Türk müzik ve televizyon dünyasında kendine özgü tarzı, enerjisi ve sahne duruşuyla iz bırakan Fatih Ürek’in vefatı, sanat camiasını ve sevenlerini yasa boğdu. Acı haberi paylaşan menajeri ve yakın dostu Mert Siliv, Fatih Ürek’in son anlarını anlattı.

Fatih Ürek’in vefatına ilişkin yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Türk müzik ve televizyon dünyasının sevilen ve saygı duyulan ismi, sanatçı ve sunucu Fatih Ürek, bir süredir devam eden ağır sağlık mücadelesinin ardından 30 Ocak 2026 tarihinde hayatını kaybetmiştir. Geçirdiği ani kalp rahatsızlığı sonrası uzun süre yoğun bakımda tedavi gören sanatçımız, doktorların tüm çabalarına rağmen yaşama tutunamamıştır.

Bu zorlu süreçte umutla bekleyen ailesi, yakınları ve sevenleri derin bir yas içerisindedir. Fatih Ürek; sanatı, neşesi, sahnedeki enerjisi ve kendine has tarzıyla yalnızca ekranlarda değil, milyonların kalbinde de unutulmaz bir iz bırakmıştır. Türk eğlence dünyasına kattığı değer, samimiyeti ve çalışkanlığıyla her zaman saygıyla anılacaktır. Başta ailesi olmak üzere, tüm sevenlerine ve sanat camiasına başsağlığı diliyoruz.

Cenaze törenine ilişkin bilgiler, menajeri ve dostu Mert Siliv tarafından uygun görülen zamanda kamuoyu ile paylaşılacaktır.”

'ZEMZEM SUYUNU İÇİRDİM'

Konuşurken duygusal anlar yaşayan Siliv, ''Yanındaydım, zemzem suyunu ben içirdim. Yüzünü yıkadım. Bebek gibiydi, uyuyordu. Ben cenazelerin kalabalık olması gerektiğine inanan bir insanım. Dinimiz gereği de öyle olması gerektiğini düşünüyorum. Herkesi dualarıyla birlikte bekliyoruz'' diye konuştu.