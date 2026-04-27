Kira getirisi dudak uçuklattı: Bu illerde evi olan yaşadı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan nisan ayı hane halkı beklenti anketi, yatırım alışkanlıklarında dikkat çekici bir değişime işaret etti. Ankete göre, “konut alırım” diyenlerin oranı artarken, altına olan ilginin azaldığı gözlemlendi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan nisan ayı hane halkı beklenti anketi, yatırım alışkanlıklarında dikkat çekici bir değişime işaret etti. Ankete göre, konut alırım diyenlerin oranı artarken, altına olan ilginin azaldığı görüldü.Derleyen: Züleyha Öncü
ALTINDAN ÇIKIŞ, GAYRİMENKULE YÖNELİŞ
Anket sonuçlarına göre, mart ayında yüzde 28,5 olan ''gayrimenkul alırım'' diyenlerin oranı nisanda yüzde 33,4’e yükseldi. Aynı dönemde ''altın alırım'' diyenlerin oranı ise yüzde 55,2’den yüzde 48,8’e geriledi.
Bu tablo, yatırımcıların altından uzaklaşarak konuta yönelmeye başladığını ortaya koydu.
ALTIN,KONUTA GİDEN YOLDA ARA YATIRIM ARACI
Sektör temsilcilerine göre altın, Türkiye’de çoğu yatırımcı için doğrudan hedef değil, konut alımına giden süreçte birikim aracı olarak kullanılıyor.
Gayrimenkul Uzmanı Dr. Ahmet Büyükduman, yatırımcıların genellikle yeterli birikime ulaşana kadar tasarruflarını altında tuttuğunu belirtiyor.
Altın fiyatlarında yükseliş yaşandığında ise elde edilen kârın konuta yönlendirildiğini ifade ediyor.
ALTINA İLGİ NEDEN AZALDI?
Uludağ Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Filiz Eryılmaz’a göre altına olan ilginin azalmasının birkaç temel nedeni bulunuyor:
Ocak ayında görülen zirve seviyelerin ardından sert düşüş yaşanması
Küresel gerilimlere rağmen fiyatların beklenen yükselişi göstermemesi
Hisse senedi gibi alternatif yatırım araçlarının daha yüksek getiri sunması
Bu gelişmelerin yatırımcıyı farklı alanlara yönlendirdiği belirtiliyor.
KONUT YATIRIMINDA İKİ KRİTİK KRİTER
Uzmanlar, konut yatırımında karar verirken iki temel unsurun öne çıktığını vurguluyor:
Değer artışı (fiyat primleri)
Kira getirisi
Verilere göre Türkiye genelinde konut fiyatları son 1 yılda ortalama yüzde 28,45 arttı. Ancak bu artış enflasyonun altında kalarak reel anlamda kayba işaret etti.
Öte yandan Mart 2026 itibarıyla yıllık brüt kira getirisi ortalama yüzde 7,50 seviyesinde gerçekleşirken, amortisman süresi 13-14 yıl bandında hesaplandı
DEĞER ARTIŞI VE KİRA GETİRİSİ YÜKSEK OLAN İLLER
Son 1 yıllık verilere göre, konut fiyatlarında en yüksek artışın büyükşehirlerde yoğunlaştığı görülüyor. Özellikle İstanbul, Antalya ve Muğla yüzde 40’ın üzerinde değer artışıyla öne çıkıyor.
Buna karşılık kira getirisi açısından bakıldığında Tekirdağ ilk sırada yer alıyor.
Her iki kriteri birlikte değerlendiren yatırımcılar için ise Ankara dengeli performansıyla dikkat çekiyor.
Uzmanlar, fiyat artışlarının geçmiş dönemi yansıttığını ve geleceğe dair kesin bir gösterge olmadığını vurguluyor. Buna karşın kira getirilerinin daha güncel veriler sunduğuna dikkat çekiliyor.
Bu nedenle yatırım kararlarında sadece değer artışına değil, düzenli gelir sağlayan kira getirisine de ağırlık verilmesi gerektiği ifade ediliyor.
YATIRIMCI İÇİN YENİ DÖNEM SİNYALİ
Veriler, Türkiye’de yatırımcı davranışlarının yeniden şekillendiğini gösteriyor. Altından çıkan sermayenin konuta yönelmesi, gayrimenkul piyasasında hareketliliğin artabileceğine işaret ederken, yatırımcıların artık daha rasyonel ve çok kriterli kararlar almaya başladığı değerlendiriliyor.
NOT: Bu haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir.