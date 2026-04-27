Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, emeklilik sürecinin sadece form doldurmaktan ibaret olmadığını belirterek çalışanları şu sözlerle uyardı:
SGK uzmanı Özgür Erdursun'dan hayati uyarı: Bu hatayı yapanın emekliliği yanacak
Türkiye’de emeklilik sistemi, sigortalılık başlangıç tarihine göre farklı kurallara tabi olup özellikle 4A (SSK) kapsamındaki çalışanlar için detaylı bir planlama gerektirir. SGK uzmanı Özgür Erdursun emeklilik kademelerini tek tek açıkladı.Derleyen: Züleyha Öncü
"Emeklilik süreci, sigortalılık başlangıç tarihine göre farklı kurallara tabi olup özellikle 4A kapsamındaki çalışanlar için detaylı bir planlama gerektirir. Doğru yönetilmesi, hem hak kayıplarının önlenmesi hem de doğru zamanda emeklilik için kritik önem taşır."
Emeklilik planlamasında en çok yapılan hatalara ve sistemin karmaşıklığına dikkat çeken Erdursun, sürecin profesyonelce ele alınması gerektiğini şu ifadelerle vurguladı:
"Sık sık yapılan yasal değişiklikler ile karmaşık olan emeklilik sisteminde, bireysel planlama daha da önem kazanmıştır. Doğru yapılan bir planlama emeklilik fırsatı yaratırken; eksik veya hatalı bilgi ise yıllarca gecikmeye neden olabilir. Bu nedenle emeklilik, yalnızca bir hak değil, aynı zamanda uzun vadeli bir strateji olarak ele alınmalıdır."
sosyal güvenlik uzmanı Erdrusun'un verileri ışığında hazırlanan bu rehberle, emeklilik stratejinizi belirleyebilir ve olası hak kayıplarının önüne geçebilirsiniz.
1. İlk Adım: SGK Hizmet Dökümünde Bu Detaylara Dikkat
Emeklilik planlaması yaparken e-Devlet üzerinden alacağınız hizmet dökümünde şu maddeleri mutlaka kontrol etmelisiniz:
İlk sigorta giriş tarihiniz (Tüm hesaplamanın temeli budur).
Borçlanma hakları: Askerlik, doğum ve yurtdışı borçlanması süreyi öne çekebilir.
Statü çakışmaları: SSK, Bağ-Kur veya Emekli Sandığı arasındaki geçişler dikkatle incelenmelidir.
2. EYT Kapsamındakiler İçin 3600 Gün Formülü
8 Eylül 1999 ve öncesinde sigortalı olanlar için yaş şartı aranmazken, prim günü (5000-5975) ve sigortalılık süresi (Kadın 20, Erkek 25 yıl) yeterli oluyor. Ancak 3600 günle kısmi emeklilik bekleyenler için tarih kademeleri şöyle:
23.05.2002 öncesi: Kadın 50 / Erkek 55 yaş
24.05.2011 sonrası: Kadın 58 yaş
24.05.2014 sonrası: Erkek 60 yaş
3. 1999 - 2008 Arası Girişliler: İki Alternatifli Yol Haritası
Bu tarihler arasında işe girenler için emeklilik yaşı Kadınlarda 58, Erkeklerde 60 olarak sabitlenmiş durumda. Ancak prim gününde iki seçenek sunuluyor:
Seçenek 1: 25 yıl sigortalılık süresi ve 4500 prim günü.
Seçenek 2: Sigortalılık süresine bakılmaksızın 7000 prim günü.
2008 Sonrası İçin "Kademe" Tuzağı: 7200 Günü Ne Zaman Tamamladınız?
1 Mayıs 2008 sonrası sisteme girenler için emeklilik yaşı, 7200 prim gününün tamamlandığı tarihe göre değişiyor:
2008 – 2035 arası: Kadın 58 / Erkek 60 yaş
2040 – 2041 arası: Kadın 61 / Erkek 63 yaş
2048 ve sonrası: Kadın 65 / Erkek 65 yaş
Prim Günü Eksik Olanlar Ne Yapmalı?
Eksik primleri tamamlamak için her durum borçlanma kapsamına girmiyor. İşte yasal olarak prim kazanabileceğiniz durumlar:
Doğum Borçlanması: En fazla 3 çocuk için.
Askerlik Borçlanması: Emeklilik tarihini öne çekebilir.
Yurtdışı Borçlanması: 3201 ve 5510 sayılı yasalar kapsamında.
İsteğe Bağlı Sigorta: 4/B Bağ-Kur üzerinden prim ödeyerek gün sayısı artırılabilir.
Emekli Olduktan Sonra Çalışmak Maaşı Keser mi?
En çok merak edilen konulardan biri olan emeklilik sonrası çalışma durumunda kural net:
Özel Sektör: Emekli maaşınız kesilmeden çalışmaya devam edebilirsiniz.
Kamu Sektörü: Kamuda çalışmaya başlamanız durumunda emekli maaşınız kesilir.
NOT: Haberde yer alan bilgiler tamamen bilgilendirme amaçlıdır.