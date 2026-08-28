Kaynak: Haber Merkezi

Gazeteci Fatih Altaylı, kaleme aldığı son köşe yazısında tutuklu yargılamalardaki iddianame hazırlık süreleri arasındaki farklılıklara dikkat çekerek yargı süreçlerindeki gecikmeleri eleştirdi.

Altaylı, 17 Ağustos’ta tutuklanan Emekli Amiral Türker Ertürk’ün iddianamesinin 8 gün gibi kısa bir sürede (25 Ağustos) tamamlanıp ilgili Asliye Ceza Mahkemesine gönderildiğini hatırlattı.

Buna karşın 3 Temmuz’da tutuklanan komedyen Deniz Göktaş’ın aradan neredeyse 60 gün geçmesine rağmen hâlâ iddianamesinin hazırlanmamış olmasına tepki gösterdi.

‘SÖYLENEN CÜMLELER DIŞINDA KARMAŞIK BİR ÖRGÜT YAPISI YOK’

Süreçte çifte standart ve zaman kaybı olduğuna vurgu yapan Altaylı, yazısında şu ifadelere yer verdi:

"Bir tarafta olması gerektiği gibi 8 günde hazırlanan bir iddianame, diğer yanda olmaması gerektiği gibi 60 gündür hazırlanamayan ya da hazırlanmayan bir iddianame. Ortada derin bir ilişkiler ağı, bir örgüt yapısı falan olur; iddianamenin hazırlanmasının uzun sürmesini anlarım. Ama Ertürk de söylediği cümlelerden ötürü tutuklu, Deniz Göktaş da. İkisini de hazırlamak en fazla birkaç günlük iş. Bu fark ve bu gecikme neden?"

DENİZ GÖKTAŞ NEDEN TUTUKLANMIŞTI?

Stand-up gösterileriyle tanınan komedyen Deniz Göktaş, Temmuz ayı başında yurt dışından Türkiye’ye döndüğü sırada İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alınmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Göktaş, gösterilerindeki mizahi ifadeleri gerekçe gösterilerek "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçlamalarıyla 3 Temmuz’da çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

Altaylı, her iki dosyanın da yalnızca sözlü ifadelerden ibaret ve hukuken hızlıca tamamlanabilecek içerikte olduğunu belirterek, tutukluluk sürelerini uzatan bu gecikmenin gerekçesini sorguladı.