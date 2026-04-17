Fatih Altaylı, eleştirilerinin odağına Kahramanmaraş katliamını gerçekleştiren çocuğun babasını yerleştirdi. Evde 7 tabanca ve 2 av tüfeği bulunduran, sorunlu olduğu bilinen 14 yaşındaki oğlunu poligona götürüp silah eğitimi veren polis babanın "sağlıklı" olamayacağını öne süren Fatih Altaylı, "Eğer onca yıllık polislik eğitimi ve yüklenen mesleki sorumluluk, emniyetçi babanın üzerindeki Kurtlar Vadisi etkisini silememişse vay halimize. Polis bir baba 14 yaşındaki oğluna silah eğitimi veriyorsa ve bu sonuçlara katkı sağlıyorsa, varoşlardaki çocukların çeteleşmesine şaşırmamak gerekir." ifadelerini kullandı.

BİLİRKİŞİ RAPORU GİBİ ANALİZ: BİLGİSAYAR OYUNLARI VE ÖLÜMÜN SIRADANLAŞMASI

Genç kuşakların artık televizyona ihtiyaç duymadığını, şiddeti sosyal medya ve oyunlar üzerinden tükettiğini hatırlatan yazar, dijital dünyadaki tehlikeye dikkat çeken Altaylı "İlkokul çağındaki bir çocuk, oyunlarda binlerce "insanı" öldürerek eylemi önemsizleştiriyor. Ölenin ölmediği, hayatın sürekli sıfırlandığı sanal alem, gerçeklikle bağı koparıyor." değerlendirmelerinde bulundu.

MİLLİ EĞİTİM BAKANI’NA İSTİFA ÇAĞRISI

Olayın sorumluluğunun sadece Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in üzerine yıkılamayacağını ancak bunun bir "istifa engeli" olmadığını ifade eden Fatih Altaylı, sert ifadelerle yüklendi:

"Vicdan sahibi yöneticiler, bu gibi olaylar karşısında istifa müessesesini harekete geçirmekten kaçınmazlar. 'Tek sorumlu ben olmayabilirim ama makamım bu sorumluluğu üstlenmemi gerektiriyor' der ve bırakır. Ama haksızlıkları içine sindirmiş birinin, birkaç çocuğun ve bir öğretmenin ölümünü sindiremeyeceğini düşünmek fazla iyi niyetli bir beklenti olur!"

"ENAYİ" GÖZÜYLE BAKILAN KAHRAMANLIK

Fatih Altaylı yazısını, katliam sırasında öğrencilerini korumak için canını feda eden öğretmene atıfta bulunarak noktaladı. Bakanlık yönetiminin bu fedakarlığa bakış açısını eleştiren Altaylı, "Eminim ki bu kafa, kendini mermilerin önüne atan öğretmene 'enayi' gözüyle bakıyordur. Öğretmen canını verir, bakanı makamını bile vermez" dedi.

Fatih Altaylı, yazısında ayrıca varoşlardaki çeteleşme ve "Casper/Dalton" grupları hakkında kendisine ulaşan bilgileri de yakında paylaşacağını belirterek yeni bir tartışmanın fitilini de ateşledi.