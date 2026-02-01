Diyarbakır'da 21 Ağustos tarihinde Kuran kursuna gittikten sonra 'kaybolan' ve cesedi 19 gün sonra bulunan 8 yaşındaki Narin Güran ile ilgili yaşanan gelişmeler hala gündemden düşmüyor.

AKP Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu, Narin Güran cinayeti ile ilgili, “Bilip söylemememiz gereken şeyler var çünkü Narin'in ailesi bizim dostlarımız, herkes suçlu değil" sözlerini sarf etmişti.

Gazeteci Fatih Altaylı, Ensarioğlu’nun sarf ettiği sözler hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Altaylı, Ensarioğlu’nun bilgiyi sakladığını belirterek, “Acaba bir savcı da çıkıp 'Galip Bey, anlaşılan olayla ilgili bilgi sahibisiniz. Bir ifadenizi alabilir miyiz' demiyor” sözlerini sarf etti.

Altaylı, yazdığı köşe yazısında şu ifadeleri kullandı,

"AKP milletvekili, Diyarbakır’ın güçlü ve önemli ismi belli ki bu cinayetle ilgili epey bir bilgi sahibi. Bilgiyi saklıyor ama bilgi sahibi olduğunu saklama gereği de duymuyor. Ve ifadesine başvurulan onlarca kişi arasında hâlâ adı yok.

Acaba bir savcı da çıkıp 'Galip Bey, anlaşılan olayla ilgili bilgi sahibisiniz. Bir ifadenizi alabilir miyiz' demiyor, diyemiyor. Belli ki, yargı iktidarın gölgesinden bile korkuyor. AKP’li iseniz, bir cinayet ile ilgili bırakın sanık olmayı, tanık bile olmanıza adaletin gönlü razı gelmiyor!"