Gazeteci Fatih Altaylı, kişisel internet sitesinde kaleme aldığı yazısında Türkiye’de iktidar ve muhalefet seçmenleri arasındaki davranış farklılıklarını değerlendirdi.

Altaylı, “Türkiye bu haldeyken muhalefet hala nasıl başarısız olabilir diye düşünüyorsanız, anlatayım” ifadelerini kullandı.

SEÇMEN DAVRANIŞINDAKİ TEMEL FARKLAR

“İktidar destekçileri ile muhalefet destekçilerinin farkları” başlıklı yazısında Altaylı, iki kesimin siyaset karşısındaki tutumlarının belirgin şekilde ayrıştığını belirtti.

İktidar yanlılarının önceliğinin iktidarda kalmak olduğunu bildiğini vurgulayan Altaylı, “İktidar yanlıları önemli olanın iktidar kalmak olduğunu biliyor ve ona göre tavır alıyorlar. Muhalefet destekçileri ise iktidar olmanın en önemli hedef olduğunu anlamamakta direniyorlar” dedi.

LİDERLİK ALGISI TARTIŞMASI

Altaylı yazısında liderlere yönelik yaklaşım farkına da dikkat çekti. İktidar destekçilerinin, liderlerinin kararlarına katılmasalar dahi güven duymayı sürdürdüğünü ifade eden Altaylı, muhalefet seçmeninin ise daha eleştirel bir tutum benimsediğini belirtti.

Altaylı, “iktidar yanlılarının liderlerinin yaptığı bir şeye katılmasalar bile ‘bir bildiği vardır’ diyerek güvendiğine, muhalefet destekçilerinin ise ‘liderin en küçük falsosunda’ liderliğini tartışmaya açtığını” ifade etti.

Altaylı'nın yazısı şöyle:

"Türkiye bu haldeyken muhalefet hâlâ nasıl başarısız olabilir diye düşünüyorsunuz muhtemelen.

Anlatayım.

İktidarın adı AK Parti, muhalefetin adı CHP olsun.

İktidarı destekleyenler 1000 konunun 999’unda farklı düşünüyor olsun, sadece tek konuda aynı fikri paylaşıyor olsun, iktidarı desteklemeye devam ediyor, o bir konu bile onları birleştirmeyi sürdürüyor, 999 farklılığı hiç hesaba katmıyorlar.

Muhalefeti destekleyenler ise tam aksi 1000 konunun 999’unda aynı düşünüyor olsunlar, bir konuda farklı düşünüyorlarsa hemen ayrışıyor, birbirlerini karalamaya, kötülemeye başlıyorlar. Kavga etmeleri için 999’luk fikir birliği değil, 1’lik fikir ayrılığı yetiyor.

İktidarı destekleyenler, geçmişte kendilerine en ağır eleştirileri yöneltenlere dahi kapıları açık tutuyorlar, iktidara sövmüş dahi olsa kendi yanlarına geleni hemen kabul ediyorlar, geçmişi deşip sen bana şunu dedin, bunu dedin, bunu yaptın hesabı tutmuyorlar. O gün onların yanındaysa o onlara yetiyor.

Muhalefeti destekleyenler ise iktidardan kopup kendi yanlarına gelen biri var ise eğer asla kabullenmiyorlar, sen dün şunu dedin, bunu yaptın, sen şöyleydin, sen böyleydin diye gelmek isteyene dünyayı dar ediyor ve asla kabullenmiyorlar.

İktidarın parti örgütü partiye yeni üye kazandırmak için çırpınıyor, yeni gelenlere hemen görev veriyor, sahaya sürüyor, çalıştırıyor hatta şimdilerde kimsenin gelmediği zamanlarda hâlâ kapı kapı dolaşıp adam kazanmaya çalışıyor.

Muhalefetin parti örgütü ise partiye yeni üye gelmesin diye uğraşıyor, Özgür Özel kapıları açmaya çalışsa da hâlâ girmek kolay değil.

İktidar partiye katılanları hemen harekete geçiriyor ve nefer gibi çalıştırıyor. Görev veriyor. Organizasyona dahil ediyor.

Muhalefette ise eskiler kendilerini partinin sahibi olarak gördükleri için yeni gelenlere genelde olumlu bakmıyorlar. Partiye katılanlara doğru düzgün görev verilmiyor, yeni üyeler ne yapacaklarını bilmiyorlar. Yer yer bu, kırılmaya başlamış ama hâlâ eski alışkanlıklar egemen.

İktidar yanlıları, sözcüleri olarak gördükleri gazeteci ya da fikir insanlarına tüm hatalarına hatta arsızlıklarına ve yolsuzluklarına rağmen güveniyor, toz kondurmuyor. Kapalı kapılar arkasında kavga etseler de, hatta aslında güvenmiyor olsalar da açıkça eleştirmiyor, sahip çıkıyorlar.

Muhalefet destekçileri ise onlar adına risk alan, iktidarın saldırılarını göğüsleyen, hatta 2-3 yıl hapis yatmış gazetecilerine ve fikir insanlarına bir bakana bir şey sordukları için ya da bir bakanın yaptığı açıklamaya değindikleri için kin kusabiliyor, anında satılmışlıkla suçlayabiliyorlar.

İktidar yanlıları liderlerinin yaptığı ya da söylediği bir şeye katılmasalar bile bir bildiği vardır, hata yapıyorsa bir süre sonra düzeltir diyerek güveniyorlar.

Muhalefet destekçileri ise liderin en küçük falsosunda liderliğini tartışmaya açıyor, lidere saldırmaya ve saydırmaya başlıyorlar.

İktidar yanlıları önemli olanın iktidar kalmak olduğunu biliyor ve ona göre tavır alıyorlar.

Muhalefet destekçileri ise iktidar olmanın en önemli hedef olduğunu anlamamakta direniyorlar.

Elbette başka nedenler de var ve onlara da bir gün değiniriz ama çözümü en kolay sorunlar bunlar.

Çözülür mü!

Bilmiyorum.

Çözülmez ise muhalefetin işinin, muhalefet liderinin işinin çok zor olduğunu biliyorum."