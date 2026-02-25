CHP'deki 'mutlak butlan' tartışmaları "Kemal Kılıçdaroğlu geri geliyor" haberleri gündemdeki yerini koruyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son açıklamasında Kılıçdaroğlu dönemini övmesi ve bir süredir sessiz kalan kayyum Gürsel Tekin'in birden ortaya çıkarak "Partiyi fabrika ayarlarına döndüreceğiz" çıkışı dikkat çekmişti.

CHP içindeki tartışmalar sürerken gazeteci Fatih Altaylı’nın kaleme aldığı değerlendirme, parti içi dengelere ilişkin yeni tabloyu ortaya koydu. Altaylı, CHP’de yaşanan gelişmelerin dışarıdan görüldüğünden farklı olduğunu söyledi ve milletvekilleri arasındaki güç dağılımına dikkat çekti.

CHP GRUBUNDA DESTEK YÜZDE 80’İN ÜZERİNDE

Fatih Altaylı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in parti grubunda güçlü bir destek tabanına sahip olduğunu vurguladı. Altaylı’ya göre bugün CHP milletvekillerinin büyük çoğunluğu Özel’in liderliğini destekliyor.

Altaylı yazısında CHP grubuna ilişkin “Bugün CHP Genel Başkanı’nın parti grubundaki destek oranı yüzde 80’in üzerinde, ki bu grubu meclise sokan kişi Kılıçdaroğlu olduğu halde.” ifadelerini kullandı. Altaylı, cezaevinde bulunduğu dönemde CHP milletvekilleriyle yaptığı görüşmelere dayanarak parti içi dengelerin zamanla değiştiğini söyledi.

KILIÇDAROĞLU CEPHESİ ZAYIFLADI

Fatih Altaylı’nın değerlendirmesine göre CHP içinde Kemal Kılıçdaroğlu’na yakın milletvekillerinin sayısı oldukça sınırlı. Altaylı, Kılıçdaroğlu’na yakın isimlerin yaklaşık 10 milletvekili civarında olduğu belirtilirken bazı milletvekillerinin ise tarafsız konuma geçtiğini aktardı.

Altaylı, CHP içindeki bazı milletvekillerinin yönetimi eleştirdiğini ama açık muhalefet yapmadığını da ifade etti.

Fatih Altaylı’ya göre CHP içindeki dengeleri değiştiren en önemli gelişme İstanbul İl Başkanlığı sürecinde yaşanan tartışmalar. Altaylı, bu sürecin ardından parti içindeki muhalefetin büyük ölçüde etkisini kaybettiği vurguladı. Fatih Altaylı, yaşanan gelişmelerle birlikte Özgür Özel’in parti içindeki hakimiyetinin arttığını ifade etti.