Masa başında geçirilen uzun saatler, stres ve yanlış postür… Günümüz insanının en sık yaşadığı sorunlardan biri artık yalnızca bel veya boyun ağrısı değil; bu ağrıların kaynağı olabilecek çene sıkma alışkanlıkları da önemli bir faktör haline geldi. Fizyoterapist Zafer Aksungur, sosyal medyada paylaştığı videoda “Çene, boyun ve postür birbirine sıkı sıkıya bağlıdır; biri bozulduğunda diğerleri de etkilenir” diyerek önemli bir uyarıda bulundu.

KÜÇÜK BİR ALIŞKANLIK, BÜYÜK BİR ZİNCİRLEME ETKİ

Aksungur’a göre, stres altında farkında olmadan yapılan çene sıkma (bruksizm) hareketi, kaslar arasında domino etkisi yaratıyor. Bu durum boyun, omuz ve sırt bölgesinde gerginliğe, zamanla da duruş bozukluklarına neden oluyor.

“Birçok kişi sabah boyun ağrısıyla uyanıyor ama asıl neden çenede gizli,” diyen Aksungur, özellikle masa başında çalışanların gün içinde çenesini gevşetmeye ve baş pozisyonunu düzeltmeye özen göstermesi gerektiğini belirtiyor.

DOĞRU POSTÜRLE BAŞLAYAN SAĞLIKLI ZİNCİR

Fizyoterapi uygulamalarında vücudun bir bütün olarak ele alınması gerektiğini vurgulayan Aksungur, “Bir bölgedeki dengesizlik, diğer bölgelerde ağrıya dönüşebilir. Bu yüzden tedavi sadece ağrıyan yere değil, tüm bedene bakılarak yapılmalı,” diyor.

Uzmanlar, basit nefes egzersizleri, çene gevşetme teknikleri ve doğru oturma pozisyonunun bile uzun vadede ağrıları ciddi ölçüde azaltabileceğini belirtiyor.

STRES VE ÇENE SIKMANIN GÖRÜNMEYEN BAĞLANTISI

Fizyoterapist Zafer Aksungur, stresin yalnızca zihinsel değil, fiziksel sağlık üzerinde de etkisi olduğunu vurguluyor.

“Stres altında farkında olmadan çene sıkmak, sadece çene kaslarını değil boyun ve omuz kaslarını da etkiliyor.

Bu domino etkisi, zamanla ciddi duruş bozukluklarına yol açabiliyor” diyen Aksungur, özellikle yoğun iş temposu olanların bu alışkanlığın farkına varmasının önemli olduğunu söylüyor.

Aksungur’a göre, çene sıkmanın etkisi yalnızca gündüz değil, gece uykuda da devam edebiliyor. “Bruksizm gece kendini gösterdiğinde, kişi sabah kalktığında boyun ve baş ağrısıyla uyanabilir.

Bu yüzden hem gün içinde hem de uyku sırasında farkındalık oluşturmak, uzun vadeli kas sağlığı için kritik” diyor.

BASİT ÖNLEMLERLE AĞRILARDAN KORUNMAK

Aksungur, masa başında çalışanlar için basit ama etkili önlemler öneriyor.

“Çene ve boyun kaslarını gün içinde düzenli olarak gevşetmek, nefes egzersizleri yapmak ve oturma pozisyonunu sık sık düzeltmek bile uzun vadede ağrıları ciddi şekilde azaltır” diyor. Bu basit farkındalıklar, günlük yaşamda ağrıların oluşmasını önlemede etkili bir ilk adım oluşturuyor.

Uzman, fizik tedavi yaklaşımlarının da bütüncül olması gerektiğini vurguluyor: “Başlıca ağrı sadece bel ya da boyun olabilir ama çoğu zaman sorunun kaynağı çenede gizli.

Tedavi, yalnızca ağrıyan bölgeyi değil, tüm vücudu kapsayacak şekilde planlanmalı; bu sayede domino etkisi kırılabilir ve uzun vadeli iyileşme sağlanır” diyor.