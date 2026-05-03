Milli oyuncu Deniz Gül'ün 90 dakika sahada kaldığı maçta Porto evinde Alverca'yı 1-0 mağlup ederek Portekiz Premier Ligi'nde bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

FARIOLI KARİYERİNİN İLK KUPASINI KAZANDI

Daha önce Süper Lig'de de görev yapan İtalyan teknik adam Francesco Farioli geçen sezon dramatik bir şekilde Ajax'ta kaybettiği lig şampiyonluğunun ardından Porto'da kariyerinin ilk kupasını kazandı.

BENFICA İLE PUAN FARKINI AÇTI

32 hafta sonunda Porto 85 puana ulaşarak ikinci sıradaki Jose Mourinho yönetimindeki Benfica ile arasındaki puan farkını 9'a yükseltti ve şampiyonluğu garantilemiş oldu.

DENİZ GÜL'DEN ŞAMPİYONLUĞA KATKI

Özellikle son haftalarda takımın vazgeçilmez oyuncularından biri haline gelen 21 yaşındaki milli forvet Deniz Gül bu sezon ligde görev aldığı 27 maçta 4 gol, 1 asistle oynadı.

Forvet pozisyonunda tecrübe eksikliği olduğuna yönelik gelen tüm eleştirilere rağmen Deniz Gül üzerinde ısrarcı olan Farioli, oyun planında önemli bir parça haline getirdiği genç yetenekle şampiyonluğa ulaştı.