Eyüboğlu, basında yer alan ve evinden çıktığı öne sürülen maddelere ilişkin görüntülerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, “Daha fazla dikkat çekmek için sanki benim evimden çıkmış gibi servis edildi” dedi.

Operasyon sonrası sessizliğini koruyan oyuncu, sosyal medyada kendisi hakkında yapılan bir yoruma yanıt vererek iddialara açıklık getirdi. Bir kullanıcının “Bu kadar şey bu kızın evinden nasıl çıktı?” şeklindeki paylaşımına cevap veren Eyüboğlu, söz konusu maddelerin kendisiyle hiçbir ilgisinin olmadığını ifade etti.

Oyuncu, farklı kişilerin evlerinden çıkan maddelerin kendi eviyle ilişkilendirildiğini ve bu haberlerde özellikle kendi fotoğrafının ön plana çıkarıldığını savundu. Açıklamasını “Artık bu dönemde bir habere inanırken defalarca düşünmek gerekiyor” sözleriyle tamamladı.