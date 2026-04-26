Trendyol Süper Lig’de oynanan dev derbide Galatasaray, Fenerbahçe’yi sahasında 3-0 mağlup ederek şampiyonluk yolunda büyük bir avantaj elde etti.

Alınan yenilginin ardından teknik direktör Domenico Tedesco ile yolların ayrılabileceği iddiaları gündeme gelirken, Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğullarıanlı yayında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Ertan Torunoğulları, “Sakın ha… Sezonun herkes için hayırlı olmasını diliyorum. Yönetim kurulu olarak en kısa sürede toplanıp hem yönetim hem de takım hakkında gerekli kararları alacağız ve kamuoyuna açıklayacağız.” ifadelerini kullandı.