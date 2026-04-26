Fenerbahçeli Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray derbisinin ardından açıklamalarda bulundu.

Derbiyi değerlendiren Kerem Aktürkoğlu, “Güzel başladık aslında, penaltıyı değerlendirebilsek maç çok farklı olabilirdi. Ama bunlar maçı kaybettikten sonra çok da önemli değil.” dedi.

Sözlerine devam eden Aktürkoğlu, “Maçtan önce ‘keşke’ demeyelim diye konuşmuştuk ama maçtan sonra yine ‘keşke’ diyoruz. Bizi destekleyen taraftarlarımıza teşekkür ederiz. İstedikleri galibiyeti alamadık, sorumluluk bizlerde… Söyleyecek fazla bir şey yok.” ifadelerini kullandı.