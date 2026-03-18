Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor Eyüpspor ile deplasmanda karşı karşıya geliyor.
Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda oynanan maçın hakemi ise Oğuzhan Çakır.
EYÜPSPOR-TRABZONSPOR İLK 11’LER
Eyüpspor: Felipe, Calegari, Anıl, Bedirhan, Umut Meraş, Baran, Legowski, Denis Radu,Torres, Metehan, Umut Bozok.
Trabzonspor: Onana, Ozan, Savic, Nwaiwu, Lovik, Oulai, Folcarelli, Muçi, Zubkov, Umut, Onuachu.
EYÜPSPOR - TRABZONSPOR (CANLI ANLATIM)
Oğuzhan Çakır'ın düdüğüyle maça Eyüpspor başladı.
SON ANDA FELIPE!
2' Trabzonspor'un sol kanattan geliştirdiği atakta Muçi, ceza sahası içine ortasını yaptı; top doğrudan kaleye yöneldi ancak kaleci Felipe topu kornere çeldi.
FELIPE TOPU UZAKLAŞTIRDI
6' Trabzonspor'un sol kanattan geliştirdiği atakta Muçi, ceza sahası içine girdi ancak savunma devreye girdi; devamında ise kaleci Felipe topu uzaklaştırdı.
TORRES DENEDİ! TOP DIŞARIDA
8' Torres, Eyüpspor adına sol kanatta topla buluşup Trabzonspor ceza sahasına girdi; ardından sol çaprazdan çektiği şut auta çıktı.
TOP SAVUNMADAN DÖNDÜ
12' Trabzonspor'un orta alanda kazandığı top sonrası gelişen hızlı atakta Umut, sol kanatta topla buluşup çaprazdan şutunu çekti, top savunmadan döndü.
NWAIWU SON ANDA ARAYA GİRDİ
20' Calegari'nin ceza sahası içerisinde son çizgiden içeri çevirdiği sert topu Nwaiwu son anda araya girerek uzaklaştırdı.
ONUACHU KAFA VURUŞUNDA İSABETİ BULAMADI
23' Muçi'nin ceza sahası içerisine ortasında Onuachu kafayı vurdu. Top direğin yanından dışarı çıktı.