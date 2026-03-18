Elektrik ve doğal gaza zam kapıda; Bakan tarih verdi
Derleyen: Aykut Metehan
Türkiye’de yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı her geçen gün daha fazla hissedilirken, enerji faturalarıyla ilgili yeni bir gelişme dikkat çekti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, elektrik ve doğalgaz fiyatlarının 1 Nisan’da yeniden değerlendirileceğini açıkladı. Bu ifade, özellikle dar gelirli vatandaşlar arasında “zam mı geliyor?” sorusunu güçlendirdi.
NTV canlı yayınında konuşan Bayraktar, küresel gelişmelerin enerji piyasalarını etkilediğini vurguladı. ABD-İsrail ile İran arasında artan gerilimin petrol ve doğalgaz fiyatlarında dalgalanmaya yol açtığını belirten Bakan, özellikle spot piyasada gaz fiyatlarının yükselme eğiliminde olduğunu söyledi.
Bakanlık cephesi, Türkiye’nin enerji arzında şu an için bir sorun olmadığını ifade ediyor. Ham petrol ve doğalgazda farklı ülkelerle sürdürülen tedarik politikası sayesinde arz güvenliğinin sağlandığı belirtilirken, fiyat tarafında ise küresel risklerin etkisinin hissedilebileceği mesajı veriliyor.
Öte yandan Bayraktar, doğalgazda uygulanan destek programının da Nisan ayında yeniden ele alınacağını duyurdu. Bu durum, hem olası bir fiyat artışı hem de devlet desteklerinin kapsamının değişebileceği ihtimalini gündeme getiriyor.
Uzmanlara göre, uluslararası enerji piyasalarında yaşanan hareketlilik ve bölgesel gerilimler uzarsa, bu durum Türkiye’deki enerji maliyetlerine de yansıyabilir. Özellikle dizel ve doğalgaz fiyatlarında riskin daha yüksek olduğu ifade ediliyor.
Sonuç olarak, hükümetten henüz net bir zam kararı çıkmış değil. Ancak 1 Nisan’da yapılacak değerlendirme, milyonlarca hanenin bütçesini doğrudan etkileyecek kritik bir dönüm noktası olacak. Vatandaş ise artan yaşam maliyetleri karşısında, enerji faturalarına yeni bir yük binip binmeyeceğini endişeyle bekliyor.