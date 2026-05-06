İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Ajansspor’un aktardığı bilgilere göre, süreç kapsamında tutuklanan Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor’un Başkanı Murat Özkaya ile Asbaşkan Fatih Kulaksız’ın serbest bırakılmasına karar verildi.

Yaklaşık altı ay süren tutukluluğun ardından tahliye edilen iki isim, yargılamanın tutuksuz devam etmesi şartıyla cezaevinden çıktı.

10 Kasım 2025 tarihinde alınan tutuklama kararının ardından Sulh Ceza Hakimliği’nde savunma yapan Murat Özkaya, yöneltilen suçlamaları kabul etmediğini belirtmiş, dosyada yer alan iddialarla ilgisinin bulunmadığını ifade etmişti.