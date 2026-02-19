Türk savunma sanayisinin yazılım odaklı çözümlerinden biri olan EYEMINER, stratejik bir yol güvenliği projesi için Afrika’ya ihraç edildi. Sistem, gelişmiş anomali algılama kabiliyetiyle bölgedeki güvenlik risklerine karşı “dijital nöbetçi” görevi üstlenecek.



Entegre güvenlik projesi kapsamında devreye alınan EYEMINER, yol üzerindeki şüpheli hareketleri, beklenmedik duraklamaları ve terk edilmiş nesneleri anında belirleyecek. Terör eylemi hazırlığı, trafik kazası riski veya yasa dışı geçiş girişimleri gibi olağandışı durumlar sistem tarafından analiz edilerek operatörlere gerçek zamanlı uyarı olarak iletilecek.

EYEMINER, tek başına çalışan bir yazılım olmaktan öte, sahadaki diğer güvenlik unsurları ve komuta kontrol merkezleriyle tam uyumlu şekilde işleyecek.

Geleneksel kamera sistemlerinde insan faktöründen kaynaklanan yorgunluk ve dikkat kaybı nedeniyle atlanan detaylar, EYEMINER’ın 7/24 kesintisiz çalışan derin öğrenme algoritmaları sayesinde büyük ölçüde ortadan kalkıyor. Sistem, sahadaki görüntüleri işleyerek hata oranını en düşük seviyeye indiriyor ve güvenlik birimlerine etkin karar desteği sağlıyor.

Türk savunma sanayisi, donanım ve platform ihracatındaki başarılarını artık yüksek teknolojili yapay zeka yazılımlarıyla da taçlandırıyor.

EYEMINER’in Afrika’ya ulaşan ilk ihracatı, sistem için yeni referans niteliği taşıyor ve uluslararası pazarlarda benzer anlaşmalara kapı aralıyor.

Yurt içinde ise Emniyet Genel Müdürlüğü’nün mevcut görüntüleme altyapısına entegre edilen EYEMINER, trafik akışı yönetimi, yol emniyeti, kalabalık kontrolü, kritik tesis koruması ve sınır güvenliği gibi pek çok alanda aktif görev yapıyor.

Sistem şu anda “araç, yaya, bisiklet, bagaj gibi nesnelerin algılanması”, “çoklu nesne takibi ve izleme”, “duraksama, ters yönde hareket, terk edilmiş obje, ani kalabalık artışı, kuyruk/sıra tespiti, hız ve davranış anomalileri”, “plaka tanıma entegrasyonu ile kara liste kontrolü”, “adli inceleme için hızlı video arama, zaman çizelgesi oluşturma ve olay klibi çıkarma”, “yüz tanıma yoluyla kişi tespiti ve kara liste eşleştirmesi” gibi özelliklerle kullanıcılarına değer katıyor.

EYEMINER’in yetenekleri, araç içi gözetimden meydan, stadyum, havalimanı ve liman gibi farklı uygulama alanlarındaki güvenlik gereksinimlerini karşılayacak şekilde sürekli geliştiriliyor.