Samsun Atakum'da uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürüten Samsun İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir şahsın ikametinde kenevir bitkisi yetiştirdiğini tespit etti. Şahsın adresine düzenlenen operasyonda evde arama yapıldı.

Yapılan aramada 570 gram kubar esrar maddesi, 17 kök kenevir bitkisi, 2 adet kenevir yetiştirme sistemi ve malzemeleri, 24 adet kenevir tohumu, 12 adet zirai ilaç ve 5 adet vantilatör ele geçirildi. Olayla ilgili şahıs hakkında adli işlemlere başlandığı öğrenildi.