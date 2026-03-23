Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu (VDDK), Airbnb üzerinden kısa süreli konut kiralamalarının vergilendirilmesine ilişkin Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 24.01.2025 tarih ve 7877 sayılı Genel Yazısı’nın yürütmesini durduran önceki kararı usul hatası nedeniyle bozdu.

Nihai karar için gözler, müşterek değerlendirme yapacak Danıştay 3. ve 7. Dairelerine çevrildi.

MALİYE’NİN İTİRAZI KABUL EDİLDİ, ANCAK USULDEN BOZMA

Ekonomim yazarı Abdullah Tolu’ya göre, Maliye Bakanlığı, Danıştay 3. Dairesi’nin Genel Yazı’nın ilgili kısımlarının yürütmesini durduran kararına itiraz etti. Danıştay VDDK, bu itirazı usul yönünden haklı bularak kararı bozdu. Bozma gerekçesi, davanın gelir vergisi, KDV ve konaklama vergisi yönlerini kapsadığı; konaklama vergisi kısmının Danıştay 7. Dairesi’nin, diğer kısımların ise 3. Dairesi’nin görev alanında olması nedeniyle yürütme durdurma isteminin tek dairece değil, iki dairenin müşterek toplantısında karara bağlanması gerektiği yönünde.

‘DANIŞTAY VDDK MALİYE’NİN İTİRAZ TALEBİNİ KABUL ETTİ ANCAK...’

Tolu, süreci şöyle özetledi:

''Maliye bu karara karşı yasal süresi içerisinde Danıştay VDDK’ya itiraz etti! Danıştay VDDK Maliye’nin itiraz talebini kabul etti ancak! Danıştay VDDK, “Davacının gelir vergisi, KDV ve konaklama vergisi bakımından bir takım düzenlemeler içeren Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 24.01.2025 tarih ve 7877 sayılı Genel Yazısı’nın tamamının yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle bu davayı açtığını, dava dilekçesinin konusu ve netice-i talep başlıklı kısımlarına göre anılan istemini genel yazının belirli bir kısmına değil tamamına yönelttiğini, Danıştay Başkanlık Kurulu’nun Kararı çerçevesinde konaklama vergisine yönelik davalar ile temyiz başvurularının, Danıştay 7. Dairesi’nce çözümlenmesi gerektiğini, bu durumda dava konusu genel yazının iptali istemiyle açılan davanın gelir vergisi ve KDV’den kaynaklanan kısmının Danıştay 3. Dairesi’nin; konaklama vergisinden kaynaklanan kısmının ise Danıştay 7. Dairesi’nin görevinde olduğu, bu nedenle dava konusu genel yazının yürütmesinin durdurulması istemi hakkında Danıştay 3 ve 7. Dairelerinin birlikte yapacakları toplantıda karar verilmesi gerekirken, anılan istemin Danıştay 3. Dairesi’nce karara bağlanmasının hukuka uygun düşmediği” gerekçesiyle Maliye’nin itirazını kabul etti (Danıştay VDDK’nın 28.01.2026 tarihli ve İtiraz No:2025/22 sayılı Kararı).

Danıştay 3 ve 7. Daireleri, Danıştay VDDK’nın bu kararına istinaden, bu konuda birlikte (müşterek) yapacakları toplantıda yeniden bir karar verecekler. Kararın sonucuna göre bu karara karşı ya Maliye ya da davacı tarafından Danıştay VDDK’ya yeniden itirazda bulunulması bekleniyor.''

SÜREÇ NE ANLAMA GELİYOR?

Önceki Danıştay 3. Dairesi kararı (27.10.2025 tarihli), Airbnb tipi kiralamaların ticari organizasyon içermediği sürece ticari kazanç değil gayrimenkul sermaye iradı sayılması gerektiğini belirterek yürütmeyi durdurmuştu. VDDK’nın usul bozmasıyla süreç sıfırlanmadı, ancak yetki dağılımı nedeniyle 3. ve 7. Dairelerin ortak kararı bekleniyor. Bu karar, ev sahiplerinin KDV (%20 mi %10 mu?), gelir vergisi ve konaklama vergisi yükümlülüklerini doğrudan etkileyecek.