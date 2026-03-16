Ev sahibi - kiracı anlaşmazlığı haberlerinde son adres İstanbul oldu. Artan kira bedelleri vatandaşları isyan ettirmeye devam ederken, ev sahipleri ile kiracılar arasındaki uyuşmazlıklar gündem olmayı sürdürüyor. Ev sahiplerinin kiracıları çıkarma yollarından biri de "İhtiyacım var" veya "kızım/oğlum oturacak" gerekçesiyle kiracılardan tahliyelerini istemeleri.

İstanbul'da yaşanan ev sahibi - kiracı anlaşmazlığında inatlaşmanın ve yıllar süren yargı yolunun tek seçenek olmadığını gösterdi. Kiracı ile evini gerçekten kızına tahsis etmek isteyen yeni ev sahibi arasındaki kriz bu kez ezber bozan bir hareketle çözüldü.

Türkiye Arabulucular ve Arabuluculuk Merkezleri (TURAMEP) Sözcüsü Arabulucu Dr. Umut Metin, Milliyet'e yaptığı açıklamalarda ev sahibi ile kiracı arasında yaşanan uyuşmazlığı ve arabuluculuk sürecini anlattı.

"KIZIM OTURACAK" İHTARI VE KİRACININ ŞÜPHESİ

Umut Metin'in açıklamalarına göre, 2020 yılından beri İstanbul’un Beylikdüzü ilçesinde aynı dairede ailesiyle yaşayan kiracı, aylık 20.000 TL kira ödüyordu. Ancak aradan geçen zamanda aynı semtteki emsal konutların güncel ortalama kirası 45-50 bin TL bandına kadar çıktı.

Antalya’da yaşayan ve 2026 yılı Ocak ayında İstanbul’da çalışmaya başlayacak olan kızı için bu daireyi satın alan yeni ev sahibi, evi alır almaz noter kanalıyla harekete geçti. Yeni ev sahibi, "Kızım İstanbul’da yaşıyor, bu nedenle konuta ihtiyacım var" diyerek kiracıya ihtarname göndererek tahliyesini istedi.

Çevredeki kiraların aşırı yükseldiğini belirten kiracı, eve giren çift maaşın, eşinin kısa süre önce işten çıkarılmasıyla tek maaşa düştüğünü ifade ederek, aynı rakamlara kiralık ev bulmasının imkansız olduğunu belirtti. Kiracı, evin yeni sahibinin tahliye talebini "kirayı artırmak için yapılmış bir hamle" olduğunu söyleyerek reddetti.

ARABULUCU MASASINDA ORTAYA ÇIKAN GERÇEK

Ev sahibi ve kiracı arabulucu yönetiminde yapılan toplantıda durumlarını anlattı. Kiracının arabuluculuk merkezinde yapılan toplantıda kiracının, tahliye talebinin kirayı artırmak için yapıldığını düşündüğü anlaşıldı. Bunun üzerine evin yeni sahibi kızının İstanbul’da, hem de söz konusu daireye yakın bir bölgede çalıştığı anlatımının gerçek ve samimi olduğunu detaylıca izah edildi. Kiracı, durumu ve anlatımın samimi olduğunu anlasa da çevredeki kiraların daha yüksek olması nedeniyle anlaşamadıkları arabulucu tarafından fark edildi.

ARABULUCUDAN DİKKAT ÇEKEN KARAR: KİRA ARTMAYACAK, TAHLİYE GARANTİ

Yapılan iki ayrı toplantı sonucunda ev sahibi ve kiracının birbirlerine karşı samimi olduğu anlaşıldı. Tahliyeyi engelleyen asıl sorunun kiracının "eşinin işsiz kalması" ve "maddi kaygı" olduğu anlaşılınca arabulucu anlaşmazlığı çözdü.

Avukat Umut Metin milyonlarca kiracı ve ev sahibine emsal olacak arabuluculuk anlaşmasının şartlarını şöyle açıkladı:

"Tarafların kendileri çözüm üretemeyince; arabulucu öneride bulundu. Arabulucunun önerisi taraflarca olumlu karşılandı. Böylelikle, 2026 yılında gündeme gelen kira artışı yapılmayacaktır. Kiracı, 2025 yılı kirasıyla bir yıl daha oturmaya devam edecektir. Bu halde kiracı en geç 15 Aralık 2026 tarihinde ise taşınmazı tahliye edecektir. Taraflar böylelikle hem içinde bulunulan 2026 yılı için sabit kira hem de tahliye konusunda arabuluculuk sayesinde anlaşmaya varmıştır."

İKİ TARAF DA KAZANÇLI ÇIKTI

Avukat Umut Metin, ev sahibi - kiracı anlaşmazlığında arabulucu sayesinde makul kira bedeliyle yeni bir ev ve eşine iş bulmak için zaman kazandığını, aynı zamanda kira artışı yapılmadığı için ciddi bir maddi kazanç elde ettiğini ifade etti. Metin'a göre arabulucu sayesinde yeni ev sahibi kiracısının yıl sonunda evden sorunsuz bir şekilde çıkacağına dair hukuki bir güvence kazanmış oldu.