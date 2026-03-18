Basketbol Avrupa Ligi (EuroLeague) 32. haftası, yarın başlayacak maçlarla heyecan dolu bir şekilde açılacak.

Avrupa’nın kulüpler düzeyindeki en prestijli basketbol organizasyonu EuroLeague’de 32. hafta, yarın ve 20 Mart Cuma günü oynanacak karşılaşmalarla tamamlanacak.

Türk temsilcilerinden Anadolu Efes, yarın Fransa ekibi Monaco’yu sahasında konuk edecek. Fenerbahçe Beko ise cuma günü İtalya’nın EA7 Emporio Armani Milan takımını ağırlayacak.

Anadolu Efes, 10 galibiyet ve 21 mağlubiyetle Avrupa Ligi’nde 18. sırada yer alırken; bir maçı eksik Fenerbahçe Beko, 22 galibiyet ve 9 yenilgiyle lider konumda bulunuyor.

Avrupa Ligi'nde 32. haftanı programı (TSİ) şöyle:

YARIN:

20.00 Valencia Basket (İspanya)-Barcelona (İspanya)

20.30 Anadolu Efes (Türkiye)-AS Monaco (Fransa)

22.05 Hapoel Tel Aviv (İsrail)-Virtus Bologna (İtalya)

22.15 Olimpiyakos (Yunanistan)-Kosner Baskonia (İspanya)

22.30 Bayern Münih (Almanya)-Dubai Basketbol (Birleşik Arap Emirlikleri)

22.45 Paris Basketbol (Fransa)-Partizan (Sırbistan)

20 MART CUMA:

20.45 Fenerbahçe Beko (Türkiye)-EA7 Emporio Armani Milan (İtalya)

21.00 Zalgiris Kaunas (Litvanya)-Real Madrid (İspanya)

22.15 Panathinaikos AKTOR (Yunanistan)-Kızılyıldız (Sırbistan)

22.45 LDLC ASVEL (Fransa)-Maccabi Rapyd (İsrail)