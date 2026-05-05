EuroLeague play-off serisinde Monaco Basket ile karşılaşan Olympiakos BC, seriyi 3-0 kazanarak Dörtlü Final’e yükselen ilk takım oldu.

MONACO DEPLASMANINDA FARKLI SKOR

Serinin üçüncü maçında Gaston Medecin Salonu’nda oynanan mücadelede Olympiakos, rakibini 105-82 mağlup etti ve seriyi erken noktaladı.

DÖRTLÜ FİNAL EŞLEŞMESİ NETLEŞİYOR

Yunan ekibi, Dörtlü Final’de Fenerbahçe Beko - Zalgiris Kaunas EuroLeague Playoff Serisi eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.

YILDIZLARDAN ETKİLİ PERFORMANS

Olympiakos’ta Evan Fournier 22 sayı, 5 asist ve 2 ribaund ile oynarken, Alec Peters 18 sayı ve 6 ribaund üretti. Monaco’da ise Matthew Strazel 21, Jaron Blossomgame 19 sayıyla mücadele etti.

Gecenin diğer maçında Real Madrid Baloncesto, Hapoel Tel Aviv BC karşısında 76-69 kaybetti. Bu sonuçla Hapoel seride durumu 2-1’e getirdi.

Serinin dördüncü karşılaşması 7 Mayıs Perşembe günü oynanacak ve Dörtlü Final biletini alacak takımlar netleşecek.