EuroLeague Playoff serisinde Panathinaikos’un Valencia deplasmanında kazandığı maçın ardından yaşanan olaylar, disiplin sürecini beraberinde getirdi. Karşılaşmanın son bölümündeki gerginlik sonrası EuroLeague yönetimi kararını açıkladı.

MAÇ SONU GERGİNLİĞİ

Panathinaikos Başkanı Dimitris Giannakopoulos, maçın son anlarında masa hakemlerine yönelik itirazlarıyla dikkat çekti. Bu durum, Valencia benchi ve tribünlerinde gerginliğe neden oldu.

ATAMAN'DAN GÖZALTI GİRİŞİMİ İDDİASI

Karşılaşmanın ardından yaşananlara ilişkin açıklamalarda bulunan Ergin Ataman, İspanyol polisinin soyunma odası koridorlarında Giannakopoulos’u gözaltına almaya çalıştığını belirtti. Valencia Başantrenörü Pedro Martinez ise Yunan başkanın davranışlarını eleştirdi.

EUROLEAGUE KARARINI VERDİ

Yaşanan gelişmelerin ardından EuroLeague, Dimitris Giannakopoulos hakkında disiplin soruşturması başlattı. Yapılan değerlendirme sonucunda Giannakopoulos'a 3 maç salona giriş yasağı ve 10 bin euro para cezası verildi.

FİNAL FOUR DETAYI

Panathinaikos’un seriyi 3-0 kazanması halinde iannakopoulos’un OAKA’da düzenlenecek organizasyonu yerinde izleyememe ihtimali bulunuyor.

CEZAYA TEPKİ GECİKMEDİ: 'BENDEN NE KADAR ÇOK KORKUYORSUNUZ?'

Kararın ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Giannakopoulos, “Az önce EuroLeague'in bana 3 maç ceza verdiğini öğrendim.. Çünkü takımımın benchinin arkasına geçip bir faul istedim. Valencia maçına gidemeyeceğim ve kazanırsak Final Four'a da gidemeyeceğim.” dedi.

Yunan başkan açıklamasının devamında, “Benden ne kadar çok korkuyorsunuz?” ifadelerini kullandı.