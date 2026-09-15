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Kamerun Futbol Federasyonu (FECAFOOT) Başkanı Samuel Eto'o hakkında eski federasyon yöneticileri tarafından ciddi bir iddia ortaya atıldı.

The Times'ın haberine göre; eski FECAFOOT yöneticileri, Kamerun Milli Takımı'nın 2023 yılında Rusya ile oynadığı hazırlık karşılaşması nedeniyle federasyona ödenmesi gereken 567 bin Euro'dan fazla paranın Eto'o'nun kişisel banka hesabına yönlendirildiğini iddia etti.

Eto'o'nun ise kendisine yöneltilen tüm suçlamaları reddettiği belirtildi.

PARA KİŞİSEL HESABA MI AKTARILDI?

İddiaların merkezinde Kamerun ile Rusya arasında 2023 yılında oynanan hazırlık karşılaşması bulunuyor.

The Times, söz konusu belgeleri incelediklerini belirterek iki ayrı ödemenin, Eto'o adına Katar'ın başkenti Doha'daki Qatar National Bank'ta bulunan bir hesaba yapılmasının talep edildiğini aktardı.

Eski FECAFOOT yöneticileri, söz konusu paranın federasyona ait olduğunu ve Eto'o tarafından kişisel hesabına yönlendirildiğini ileri sürdü. Bu iddialar henüz yargı kararıyla kanıtlanmasa da kısa sürede gündeme oturdu.

FIFA'YA ŞİKAYETTE BULUNDUKLARINI SÖYLEDİLER

Eto'o tarafından federasyondan uzaklaştırıldıklarını öne süren eski yöneticiler, konuyla ilgili şikayetlerini bir yıldan uzun süre önce FIFA Etik Komitesi'ne ilettiklerini ancak soruşturmanın durumuyla ilgili kendilerine kapsamlı bir bilgilendirme yapılmadığını söyledi.

ETO'O SUÇLAMALARI REDDEDİYOR

Kamerun Milli Takımı'nda 118 karşılaşmada 56 gol atan ve futbolculuk kariyerinde Barcelona, Inter ve Chelsea gibi Avrupa'nın önemli kulüplerinin yanı sıra Süper Lig'de Antalyaspor ile Konyaspor formaları giyen Eto'o, Aralık 2021'den bu yana Kamerun Futbol Federasyonu'nda başkanlık görevini yürütüyor.