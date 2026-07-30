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Kaynak: Haber Merkezi

Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan dosyanın ayrıntıları ortaya çıktı. Soruşturma dosyasında, "suç örgütü kurma", "rüşvet", "irtikap" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlamalarının yer aldığı belirtildi.

Dosyada yer alan iddialara göre, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) incelemelerinde belediye başkan yardımcısına ait restorandan Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'na 975 bin liralık para transferi gerçekleştirildiği tespit edildi.

Soruşturma kapsamında incelenen Sayıştay raporlarında ise belediyede 11 milyon 900 bin liralık kamu zararının belirlendiği öne sürüldü.

Dosyada, tutuklu şüpheli S.K.'nin ihalelerin "adrese teslim" şekilde gerçekleştirildiğine yönelik ifade verdiği iddia edilirken, soruşturmaya ses kayıtları, CİMER başvuruları ve HTS analizlerinin de delil olarak eklendiği aktarıldı.

Soruşturma dosyasındaki bir diğer iddiaya göre ise bir müteahhitten iskân işlemleri karşılığında belediye başkanlık makamında 2 milyon lira rüşvet talep edildiği, bu tutarın 1 milyon liralık kısmının alındığı öne sürüldü.