10 Haziran Çarşamba akşamı yayınlanacak bölümle birlikte dizinin final yapacağı kesinleşirken, set arkasındaki gelişmeler de sosyal medyada konuşulmaya devam ediyor. Özellikle Demet Özdemir’in, rol arkadaşı Ceren Benderlioğlu’nu Instagram’da takipten çıkması X platformunda merak uyandırdı. Bu hareketin nedeni hakkında herhangi bir açıklama yapılmazken, ikili arasında bir sorun olup olmadığı bilinmiyor.

Öte yandan yapım şirketi, dizinin final kararına ilişkin yaptığı açıklamada hikâyeyi “doğru yerde ve tadında bırakma” vurgusu yaparak izleyicilere teşekkür etti. Açıklamada, bazı hikâyelerin uzun sürdüğü için değil, duygusal olarak etkisini doğru zamanda bıraktığı için unutulmaz olduğuna dikkat çekildi.