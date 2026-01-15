Özellikle günlük konuşmalarda ve sosyal medyada sıkça kullanılan bu kelimenin doğru yazımı merak ediliyor. İşte, espiri mi, espri mi? TDK’ya göre doğru yazımı…

Günlük konuşmalarda ve dijital içeriklerde sıkça karşılaşılan yazım yanlışları, özellikle internet kullanıcılarının kafasını karıştırıyor. Bunların başında ise “espri” kelimesinin “espiri” şeklinde yazılması geliyor. Sosyal medya paylaşımlarından haber metinlerine kadar pek çok alanda yanlış kullanılan bu kelime için Türk Dil Kurumu (TDK) açık ve net bir açıklama yapıyor.

NASIL YAZILIR?

TDK’ya göre kelimenin doğru yazımı “espri” şeklindedir. “Espiri” biçimindeki kullanım yazım yanlışıdır. Kelime Türkçeye Fransızca esprit sözcüğünden geçmiş olup, Türk Dil Kurumu tarafından “espri” şeklinde kabul edilmiştir.