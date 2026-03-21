Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, esnafın giderek ağırlaşan ekonomik koşullar altında ayakta kalmakta zorlandığını dile getirdi.

E-haciz uygulamaları nedeniyle esnafın banka hesaplarına ve gayrimenkullerine erişemediğini belirten Palandöken, “Ödemek isteyen de ödeyemez hale geliyor” dedi.

YAPILANDIRMA ÇAĞRISI: BU BİR AF DEĞİL

Palandöken, vergi ve prim borçlarına yönelik yeni bir yapılandırmanın kaçınılmaz olduğunu vurgulayarak bunun bir af olarak değerlendirilmemesi gerektiğini ifade etti.

“Kimse borcunun silinmesini istemiyor. Talep edilen, borcun taksitlendirilmesi ve ödenebilir hale getirilmesi” diyen Palandöken, yapılandırma sayesinde ekonomide hareketlilik yaşanacağını ve esnafın işini sürdürebileceğini söyledi.

SON YAPILANDIRMADAN MİLYARLARCA LİRA GELİR

Daha önce yapılan yapılandırmaların olumlu sonuçlar verdiğini hatırlatan Palandöken, son düzenleme ile devletin 156 milyar lira tahsilat sağladığını belirtti.

Yeni bir adımın hem kamu gelirlerini artıracağını hem de ticari hayatı rahatlatacağını ifade etti.

HURDA ARAÇ TEŞVİKİYLE DÖNÜŞÜM ÖNERİSİ

Palandöken, trafikteki eski araçların ekonomiye ve çevreye yük oluşturduğunu belirterek hurda araç teşvikinin yeniden gündeme alınması gerektiğini söyledi. Türkiye’de yaklaşık 34 milyon araç bulunduğunu, bunların 8 milyonunun 20 yaşın üzerinde olduğunu aktaran Palandöken, eski araçların yüksek yakıt tüketimi ve bakım maliyetleri nedeniyle hem bireysel hem de ülke ekonomisini zorladığını dile getirdi.

Yeni nesil araçların daha çevreci ve ekonomik olduğuna dikkat çeken Palandöken, “Dünya hibrit ve elektrikli araçlara yönelirken, biz hala çok eski araçları trafikte tutmaya çalışıyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

PİYASA KİLİTLENİYOR, MAĞDURİYET ARTIYOR

Borç yükü ve finansmana erişim sorunlarının piyasada ciddi bir durgunluk yarattığını ifade eden Palandöken, mevcut koşullarda esnafın borcunu çevirmekte zorlandığını söyledi. “Bu bir borç affı değil, ödeme kolaylığıdır” diyen Palandöken, yapılandırma ve teşvik adımlarıyla hem üretimin hem de ticaretin canlanacağını vurguladı.

E-haciz uygulamaları nedeniyle sosyal güvenlik hizmetlerine erişimde de sorunlar yaşandığını belirten Palandöken, borcunu ödeyemeyen bazı vatandaşların ilaç dahi temin edemediğini ifade ederek, acil düzenleme çağrısını yineledi.