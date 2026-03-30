Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerince son 1 hafta içerisinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 73 şüpheliye işlem yapılırken, çok miktarda narkotik madde ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda, 23-30 Mart 2026 tarihleri arasında il genelinde çalışma yapıldı. Ekiplerin 55 olaya müdahale ettiği operasyonlar sonucunda 73 şüpheliye işlem yapılırken, 11 şahıs tutuklandı ve 61 şahıs serbest bırakıldı.

Ayrıca 45,48 gram metamfetamin maddesi, 21 bin 532 adet sentetik ecza hapı, 3 bin 888,70 gram esrar, 18 gram skunk, 511,85 gram bonzai, 687,12 gram kokain, 2 adet hassas terazi, 1 adet uyuşturucu öğütme aparatı, 2 adet av tüfeği, 15 kök kenevir, 157 gram kenevir tohumu, 129 adet fişek, 0,89 gram bonzai hammadde, 4 adet ruhsatsız tabanca ve 109 paket sigara ele geçirildiği belirtildi.