Eskişehir Valiliği’nin paylaştığı bilgiye göre, Ticaret İl Müdürlüğü denetim personellerinin il merkezinde ve ilçelerinde çalışmaları sürüyor. Bu çerçevede, Nisan ayı boyunca denetimler yapıldı. Fiyat etiketi, kasa-raf uyuşmazlığı ve benzeri maddelerle ilgili olan 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun çerçevesinde, 218 firmada 9 bin 687 ürün denetlendi. Ekipler tarafından tespit edilen aykırılıklar için toplam 663 bin 415 TL idari para cezası uygulandı. Haksız fiyat artışıyla ilgili ise 58 firmada 289 ürün kontrol edilirken, tutulan raporlar Ticaret Bakanlığı bünyesindeki Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’na gönderildi.