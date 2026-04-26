Eskişehir’in tarihi ve turistik bölgelerinden biri olan Odunpazarı’nda bulunan Regülatör Piknik Alanı, gençlerin buluşmasına sahne oldu. Diyanet Gençlik Ailesi tarafından düzenlenen etkinlikte Eskişehir Osmangazi Üniversitesi öğrencileri bir araya geldi. Şehrin tarihi ve doğal noktalarını kapsayan gezinin ardından öğrenciler piknik alanında mangal yaparak günü tamamladı. Türkiye’nin farklı şehirlerinden ve yurt dışından katılımın olduğu etkinlikte birlik ve dayanışma vurgusu öne çıktı.

“Sevgi, muhabbet ve kardeşlik ortamı var”

Etkinlikle ilgili değerlendirmelerde bulunan Eskişehir İl Müftü Yardımcısı Ahmet Sacit Ekerim, Diyanet Gençlik Ailesi olarak düzenli aralıklarla çeşitli organizasyonlar gerçekleştirdiklerini ifade etti. Ekerim, “Bugün için doğa ve tarih temalı bir gezi planladık. Burada sevgi, muhabbet ve kardeşlik hâkim. Türkiye’nin farklı bölgelerinden, hatta Nijer’den gelen öğrencilerimiz bulunuyor. Hep birlikte bayrağımızın gölgesinde, güzel bir atmosferde vakit geçiriyoruz” dedi.

“Güzel bir gün geçiriyoruz”

Arkadaşlarıyla birlikte etkinliğe katılan ESOGÜ öğrencisi Yasin Aydın ise günü piknik yaparak değerlendirdiklerini belirtti. Aydın, “Bugün arkadaşlarımızla birlikte piknik için buradayız. Ateşimizi yakıp mangalımızı yaptıktan sonra akşam saatlerinde tekrar okulumuza ve kaldığımız yerlere döneceğiz. Günlük keyifli bir plan yaptık” şeklinde konuştu.

“Piknik yapmak daha avantajlı”

Alana gelen ziyaretçilerden Mustafa Emir Nergis de ortamın rahat ve keyifli olduğunu dile getirdi. Nergis, “Bugün piknik için geldik. Burası oldukça ferah, insanlar eğleniyor. Şu an çok yoğun değil. Menüde tavuk ve sucuk var. Üç kişi için yaklaşık bin 500 lira harcadık. Haftada bir kez geliyoruz. Dışarıda yemek yerine burada piknik yapmak daha uygun geliyor” ifadelerini kullandı.