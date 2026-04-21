Gülistan Doku soruşturmasında gözaltına alınan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

5 Ocak 2020'den beri kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturmada şu ana kadar dönemin Tunceli Valisi'nin oğlu ve koruması dahil 10 kişi tutuklandı.

Gülistan Doku soruşturmasında yeni bir gelişme daha yaşandı.

Gözaltına alınan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel, savcılık sorgusunun ardından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine getirildi.