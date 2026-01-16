İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheliler arasında Galatasaraylı eski futbolcu Ümit Karan da vardı.

Gözaltına alınan eski futbolcu Ümit Karan hakkındaki karar belli oldu. Ümit Karan, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından Adli Tıp Kurumu’na götürülen şüpheli isimlerden, tahliller için saç ve kan örnekleri alındı. İşlemleri tamamlanan şüphelileri adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadesi tamamlanan Ümit Karan, ‘TCK 188 Uyuşturucu veya Uyarıcı Maddeyi Ruhsatsız Olarak Satmak’ ve ‘Satışa Arz Etmek, Vermek, Sevk Etmek, Nakletmek, Depolamak, Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak’ suçlarından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.