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Meksika Milli Takımı'nın kaptanı Edson Alvarez, yönetmen Juan Jose Lopez Ordonez tarafından ortaya atılan ağır suçlamalarla gündeme geldi. Ordonez, Alvarez'in Kasım 2024'te Meksika'da kendisinin kaçırılmasına yönelik bir planla bağlantılı olduğunu iddia etti.

Alvarez ise suçlamaları reddederek iddialarda bulunanlara karşı hukuki yollara başvuracağını duyurdu.

3,5 MİLYON PESOLUK BORÇ İDDİASI

TVNotas'a konuşan Ordonez, Kasım 2024'te iki kişi tarafından tehdit edildiğini ve gözlerinin bağlandığını öne sürdü. Yönetmen, söz konusu kişilerin silahlı olduğunu ve boynuna şırınga saplandığını da iddia etti.

Ordonez ayrıca Alvarez'in bir belgesel projesinden kaynaklanan 3,5 milyon peso, yaklaşık 206 bin dolar borcu bulunduğunu ileri sürdü. Alvarez'den ilk kez 2024 yılında ödeme talep ettiğini belirten yönetmen, futbolcunun ailesiyle bir mülk nedeniyle de anlaşmazlık yaşadığını iddia etti.

EDSON ALVAREZ SUÇLAMALARI REDDETTİ

28 yaşındaki futbolcu, kendisine yöneltilen suçlamaların ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Alvarez, adının ilgisi bulunmayan olaylarla ilişkilendirilmesini kabul etmediğini belirterek hukuki adım atacağını duyurdu.

Alvarez'in açıklaması şu şekilde:

"Kendimle ilgisi olmayan olaylara adımın karıştırılmasını kategorik olarak reddediyorum. Kanıtı olanları savcılığa ve mahkemelere başvurmaya davet ediyorum. Adımın üçüncü şahıslar arasındaki çatışmalara alet edilmesine izin vermeyeceğim."

Alvarez ayrıca hukuk ekibine gerekli talimatları verdiğini ve hakkında gerçeğe aykırı iddialarda bulunanlara karşı işlem başlatılacağını bildirdi.

FENERBAHÇE'DE KİRALIK OYNAMIŞTI

Edson Alvarez, geçen sezon West Ham'dan kiralık olarak Fenerbahçe forması giymişti. Meksikalı futbolcu, daha sonra İngiliz ekibine geri dönmüştü.

Alvarez, Meksika Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda da mücadele etmiş ve son 16 turuna ulaşan takımında dört karşılaşmada görev yapmıştı.