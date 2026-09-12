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A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 CEV Avrupa Şampiyonası D Grubu ikinci maçında Fransa ile karşı karşıya geldi. Ay-yıldızlı ekip mücadeleden 3-0 mağlup ayrıldı.

Karşılaşmanın ilk setinde Trevor Clevenot'nun servis serisiyle üstünlüğü ele geçiren Fransa, yakaladığı avantajı koruyarak seti 25-19 kazandı.

İKİNCİ SETTE GERİ DÖNÜŞ YETMEDİ

İkinci sete Türkiye 3-0'lık seriyle başlarken Fransa kısa sürede dengeyi sağladı. Rakibinin farkı 5 sayıya kadar çıkarmasının ardından blok ve manşette etkisini artıran ay-yıldızlılar, skoru 19-18'e kadar getirdi.

Setin son bölümünü daha etkili oynayan Fransa, 25-20 ile durumu 2-0'a taşıdı.

FRANSA 3-0 KAZANDI

Üçüncü sette iki takım uzun süre başa baş mücadele etti. Skor 13-13'e geldikten sonra üstünlüğü ele geçiren Fransa, avantajını koruyarak seti 25-19, karşılaşmayı ise 3-0 kazandı.

Ay-yıldızlı ekipte libero Berkay Bayraktar, sakatlığı nedeniyle karşılaşmada forma giyemedi.

Bu sonuçla Fransa gruptaki ikinci galibiyetini alırken Türkiye ikinci mağlubiyetini yaşadı.

Filenin Efeleri, D Grubu'ndaki üçüncü karşılaşmasında yarın TSİ 17.00'de İsviçre ile mücadele edecek.